6. Selfie-Mic

So aufgebracht wie bei diesem Produkttest hat man Ingrid selten gesehen: Kaum durfte sie das Selfie-Mic (noch freudig erregt) auspacken, macht sie ihrem Ärger Luft. "Ich möchte mit einem Mikrofon überhaupt nichts zu tun haben. Und wenn die ganze Welt eins benutzt, ICK NICHT!", entfährt es ihr und lässt ihren Mann allein im Wohnzimmer zurück. Bei Hubert und Matthias gehen die Meinungen ebenfalls auseinander. Während sich Falla über den Test freut, zeigt sich Mecker-Mangiapane not amused über das Produkt. "Oh mein Gott. Um Karaoke zu singen, muss ich im Normalfall erstmal einen im Tee haben", zeigt er sich wenig begeistert. Sein Mann hingegen findet die Idee super lustig und schmettert einen Klassiker von Jürgen Marcus durchs Mikro. Die Idee hinter dem Produkt ist, Karaokelieder live mit dem Handy aufzunehmen und anschließend mit Freunden zu teilen. Steffi ist sofort on fire, als sie das hört, obwohl sie ehrlich zugibt, kein Gesangstalent zu sein. Im Gegenteil: "Ich als Schlagerstar wäre eine Katastrophe. Ich habe kein Taktgefühl – aber scheissegal, Hauptsache Spaß". Richtig so! Nachdem sie Biene Maja voller Inbrunst ins Mikrofon grölt, traut sich auch Roland ans Mikrofon. Am Ende hatte wenigstens die Hälfte der Testrunde ihren Spaß daran – außer Otto, der mit technischen Schwierigkeiten kämpfen musste. Dafür bekam Ingrid zur Besänftigung ihr eigenes Ständchen, als ihr Mann fast auf Opern-Niveau "Granada" live zum Besten gab. Chapeau, Otto!

7. Teppichklopfer

Warum immer nur neue Produkte testen, wenn es so viele Dinge gibt, die insbesondere Kinder (noch) gar nicht kennen? In diesem Fall handelt es sich um einen klassischen Teppichklopfer, der den Test-Junioren vorgelegt wird. Ist das eine Pfanne? Oder ein Tennisschläger aus Holz? Die Kurzen stehen vor einem Rätsel, das nur Jan zu lösen vermag. Der weiß sofort, was das ist und wofür man es braucht – ihm kann keiner was vormachen. Nachdem die Kinder den Klopfer am frisch eingesauten Teppich ausprobieren durften, werden die wildesten Theorien aufgestellt, seit wann es das Produkt wohl geben mag. "Seit dem Steinzeitalter", sind sich die Mädchen sicher. "Auf jeden Fall in der Ritterzeit", wissen es die Jungs besser. Manchmal ist es einfach nur lustig, den Kleinen beim Raten zuzugucken.

8. Luxus-Luftbett

Wenn sich ein Matthias Mangiapane so positiv über ein Produkt äußert, dann will das schon was heißen. Ein Luxus-Luftbett in Queen-Size-Größe entlockte dem oft schnell genervten Reality-Star ein Kompliment der oberen Güterklasse: "Das ist schon eine tolle Sache". Doch warum begeistert ihn ausgerechnet eine aufblasbare Matratze inklusive Rahmen? Ganz einfach: weil es sich von alleine auf- und auch wieder abbaut. Alles, was man dafür tun muss, ist den On-Off-Schalter zu betätigen. Danach sorgt eine integrierte Pumpe dafür, dass sich das Bett ganz alleine aufbläst und eine Last von bis zu 180 Kilogramm trägt. Für die Studenten-WG eine direkte Einladung, sich mit vier Mann gleichzeitig darauf zu legen. Und siehe da, auch die junge Generation ist sichtlich angetan. "Das ist wirklich stabil, Junge", entfährt es einem Mitbewohner. Das Quartett ist sich einig, dass sie ihre Gäste nie wieder loswerden würden, wenn sie so ein Luxus-Luftbett hätten. Und was sagen Ingrid und Otto dazu? Die finden das Produkt einfach nur schön.

9. Chow Crown

Bei diesem Spiel aus den USA bekommen Jill (6), Anni und Maja (11), Emilio und Medin (10) Unterstützung von Detlev. Der freut sich einfach nur, dass er endlich mal nichts zusammenbauen muss – und natürlich kommt es, wie es kommen muss: Chow Crown wird in Einzelteilen geliefert. "Ich teste hier mit Kindern, weil ich dachte, da muss ich nichts aufbauen. Und jetzt kommt ihr mir mit sowat?", echauffiert er sich. Ein Glück haben die jungen Tester deutlich mehr Spaß daran das Produkt zusammenzubauen. Dabei handelt es sich um eine Art Krone mit vielen kleinen Gabeln, auf die etwas zu Essen gesteckt wird. Anschließend muss der oder die Trägerin nur mit Kopfbewegungen versuchen, die Snacks in den Mund zu befördern. Die Kinder haben sichtlich ihren Spaß daran, wie Detlev als Erster in den Ring steigt. Und auch der kriegt sich vor Lacken kaum noch ein. "Das Spiel ist der Knaller", lautet sein Urteil. Und auch die Junior-Tester finden es "hot".

10. Pie Face Cannon

Zum Schluss dürfen auch die Erwachsenen noch ein Spiel testen, das dem einen oder anderen Zuschauer schon bekannt vorkommen dürfte: Pie Face Cannon ist der Nachfolger des beliebten Spiels, dessen zwei vorherige Versionen auch schon bei "Hot oder Schrott" getestet wurden. In dieser Ausgabe gibt es eine Kanone, mit deren Hilfe die Sprühsahne auf den Gegner – genauer gesagt sein Gesicht – geschossen wird. Andreas und Kathrin sind hellauf begeistert: "Geil, ich wollte das schon immer mal testen". Und sogar Detlev und Nicole können dem Spiel etwas abgewinnen. Das Gleiche gilt für die Studenten-WG. Alle toben sich solange daran aus, bis auch der letzte Tester einen Klecks Sahne im Gesicht hängen hat. Ein großer Spaß für Groß und Klein, immerhin ist "Pie Face" ab fünf Jahren zugelassen.

