Am Dienstagabend hat Howard Carpendale (74) in der Rostocker Stadthalle den Tourauftakt für seine Konzertreihe "Die Show meines Lebens" gespielt. Vor 2.800 Zuschauern markierte er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit Songs wie "Hello Again" oder "Samstag Nacht". Seinen ersten Song performte Carpendale inmitten der Zuschauer und bedankte sich für ihre jahrelange Treue: "Ohne euch wäre ich nach diesen 50 Jahren nicht mehr hier und könnte meine persönlichste Show nicht mit euch teilen."

Carpendale wird dabei von einer 20-köpfigen Band begleitet, inklusive Streichern und Bläsern. Und der 74-jährige Entertainer beweist sportliche Ausdauer auf der Bühne. Nach drei Stunden und mehreren Zugaben beendete der Südafrikaner sein erstes von 18 Konzerten mit einem Song aus seiner aktuellen CD "Die Symphonie meines Lebens".

Die Tour wird Carpendale bis Mitte Mai durch Deutschland und für einen Termin auch nach Österreich führen. In Berlin wird der Sänger gleich viermal auf der Bühne stehen: am Donnerstag (30.1.), Freitag (31.1.), Samstag (1.2.) und Sonntag (2.2.) spielt er in der Verti Music Hall in der Hauptstadt. Für die Konzerte am 30.1. und 2.2. gibt es auch noch Karten.