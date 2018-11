Schauspieler Hugh Grant (58) hat jetzt offenbar auch am Fernsehen Gefallen gefunden. Wie das Portal "The Hollywood Reporter" berichtet, wird er an der Seite von Nicole Kidman (51, "Big Little Lies") in der HBO-Mini-Serie "The Undoing" zu sehen sein. Die sechs Episoden handeln von Grace Sachs, gespielt von Kidman, deren Leben aus den Fugen gerät, als jemand stirbt und ihr Ehemann Jonathan plötzlich spurlos verschwindet. Grant wird demnach den Part des Ehemannes übernehmen.

Die Mini-Serie ist die Verfilmung der Novelle "You Should Have Known" von Jean Hanff Korelitz. Kidman wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern neben David E. Kelley auch produzieren.

"The Undoing" macht damit der erfolgreichen Mini-Serie "Big Little Lies" Konkurrenz, die auch von HBO produziert wird, Nicole Kidman in einer der Hauptrollen hat und mitten im Dreh der zweiten Staffel steckt, die 2019 rauskommen soll.

Für Grant ist es die zweite Mini-Serie, in der er mitwirkt. In "A Very English Scandal", die auf Amazon Prime ausgestrahlt wird, spielt er über drei Folgen den homosexuellen Politiker Jeremy Thorpe, der von seiner Affäre bedroht wird.