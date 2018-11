Unter dem Motto "The Man. The Music. The Show." ("Der Mann. Die Musik. Die Show.") geht Hugh Jackman (50, "Logan - The Wolverine") 2019 auf seine erste Welttournee. Das haben der Schauspieler und Sänger sowie der Veranstalter Semmel Concerts nun bekanntgegeben. Der Hollywood-Star wird auch vier Auftritte in Deutschland absolvieren.

Das sind die Termine

Seine Tour wird Jackman am 13. Mai nach Hamburg, am 14. Mai nach Berlin, am 16. Mai nach Köln und am 21. Mai nach Mannheim führen. Es handle sich bei den Konzerten um eine "große Show-Produktion", heißt es in einer Pressemitteilung. Im Gepäck habe Jackman nicht nur ein eigenes Live-Orchester, sondern auch beliebte Songs aus Blockbustern wie "Les Misérables" und "The Greatest Showman" sowie Hits aus weiteren Filmen und Broadway-Produktionen.

Der Vorverkauf für die Deutschlandkonzerte startet am 5. Dezember um 10:00 Uhr mit einem Presale auf "Eventim.de". An den bekannten Vorverkaufsstellen gibt es ab dem 7. Dezember um 09:00 Uhr Karten.