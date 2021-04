Zahlreiche Künstler und Bands haben bereits ihre Teilnahme für die 2022 anstehenden Festivals Hurricane und Southside bestätigt.

Erst vor wenigen Wochen mussten die Veranstalter die Schwesternfestivals Hurricane und Southside auch für das Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie absagen. Nun wurden zahlreiche Bands und Künstler bekanntgegeben, die schon zuvor dabei sein sollten und stattdessen Auftritte für 2022 bereits zugesagt haben.

Diese Bands sind unter anderem dabei

Spielen sollen zahlreiche Größen wie Kings Of Leon, Rise Against, Seeed, Deichkind, The Killers, Twenty One Pilots, Kontra K (33), The Hives, Antilopen Gang, Mando Diao, Juju (28) und Nura (32). Die gesamte Liste der bestätigten Acts gibt es auf den Websites des Hurricane Festivals und des Southside Festivals. Weitere Künstler, darunter auch Neuzugänge, sollen zudem folgen.

Der Veranstalter freut sich - vermutlich genauso wie die Fans - auf das kommende Jahr: "Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie heftig wir alle steil gehen werden? Also, wir zumindest haben da schon so ne vage Ahnung..." Geplant sind die Festivals für den 17. bis 19. Juni 2022.