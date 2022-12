Die Rockband Billy Talent ist als Headliner beim Hurricane und Southside Festival 2023 mit dabei. Auch weitere Künstler wurden angekündigt.

Die Festival-Saison 2023 nimmt weiter Form an. Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben am 13. Dezember neue Acts für ihre nächstjährigen Ausgaben in Scheeßel und Neuhausen ob Eck bekannt gegeben. Die kanadische Rockband Billy Talent ist als Headliner mit dabei - und darf gemeinsam mit den bereits zuvor bestätigten Muse, Die Ärzte, Kraftklub, Placebo, Casper (40), Peter Fox (51) und Queens of the Stone Age auf der Bühne für Furore sorgen. Billy Talent haben unter anderem ihr 2022 erschienenes Nummer-eins-Album "Crisis of Faith" im Gepäck.

Weitere neue Acts für das Hurricane und Southside Festival 2023

Ein weiterer großer Name für das Hurricane und Southside Festival werde im kommenden Jahr bekannt gegeben, wie es auf der Hurricane-Webseite heißt. Die Zwillingsfestivals steigen zwischen dem 16. und 18. Juni 2023. Ebenfalls angekündigt wurden Bosse (42), Clueso (42), Bukahara, Gayle (18), Cavetown (23), Edwin Rosen, Dylan, Picture This und Will Linley.

Auch härtere Klänge dürfen im kommenden Jahr nicht fehlen. Diese liefern Madsen, Donots, Enter Shikari, Sondaschule, Funeral For A Friend, Betontod, The Interrupters, Anti-Flag, Kaffkiez, Zebrahead, Akne Kid Joe, Deaf Havana, Razz, The Amazons und Taylor Acorn.

Beats kommen zudem von BHZ, Trettmann (49), Loyle Carner (28), Ashnikko (26), 01099 und Drunken Masters. Auf dem Gebiet der elektronischen Musik sind Daði Freyr (30), Alle Farben (37) und Mezerg beim Hurricane und Southside mit dabei.

Alle Künstler, Informationen sowie Tickets gibt es auf den Webseiten des Hurricane und Southside Festivals.