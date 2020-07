RTL zeigt das südkoreanische Show-Format "I Can See Your Voice" diesen Sommer auch in Deutschland. In der Musik-Comedyshow werden sieben Kandidaten unter die Lupe genommen, die entweder ein echtes Gesangstalent sind oder gut bluffen können. In mehreren Spielrunden werden sie auf die Probe gestellt, ein bekannter Musiker und sein "Superfan" müssen raten. Unter anderem wird Sänger Sasha (48, "Schlüsselkind") am 18. August mit dabei sein.

Ein fünfköpfiges Rateteam bestehend aus Evelyn Burdecki (31), Jorge Gonzalez (52), Thomas Hermanns (57), Tim Mälzer (49) und Judith Rakers (44) gibt ebenfalls seine Tipps ab. Runde um Runde müssen sich die ausgeschiedenen Kandidaten auf der "Bühne der Wahrheit" beweisen. Der letzte Teilnehmer performt mit dem Musik-Star im Duett. Ist der Finalist ein talentierter Sänger, gewinnt der prominente Musiker für seinen "Superfan" 10.000 Euro, hat der Kandidat besonders gut geschwindelt, erhält er die Gewinnsumme.

Die Show gibt es zur Premiere gleich im Doppelpack: Die ersten zwei Folgen zeigt RTL am Dienstag, 18. August und Mittwoch, 19. August jeweils um 20:15 Uhr.