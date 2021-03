In der ersten Episode sind The BossHoss mit am Start

I Can See Your Voice RTL-Show kehrt Ende März zurück

Bereits in Kürze wird RTL sechs neue Folgen der Musik-Comedyshow "I Can See Your Voice" zeigen. Am 30. März soll es losgehen.

Sieht man jemandem an, ob in ihm oder ihr ein Gesangstalent steckt? Diese Frage versuchen Kandidaten und ein Rateteam in der RTL-Show "I Can See Your Voice" zu klären. Ab dem 30. März zeigt der Sender immer dienstags um 20:15 Uhr neue Folgen (auch bei TVNow). Sechs frische Episoden sind geplant.

In der ersten neuen Ausgabe wird ein Rateteam bestehend aus der Band The BossHoss ("Flames of Fame") zusammen mit Superfan Marleen versuchen, in fünf Spielrunden falsche Sänger zu enttarnen. Dabei werden sie von einem Promi-Panel bestehend aus Motsi Mabuse (39), Oliver Pocher (43), Ilka Bessin (49), Thomas Herrmanns (57) und Victoria Swarovski (27) unterstützt. Moderieren wird die RTL-Allzweckwaffe Daniel Hartwich (42).

Worum es geht und wer noch dabei ist

Das Konzept ist simpel: Auf einer Bühne stehen sieben Personen, die gut singen können oder das Ganze nur vortäuschen. Das Rateteam muss herausbekommen, wer schwindelt. Dabei stehen 10.000 Euro auf dem Spiel, die am Ende der Sendung entweder an den Superfan oder den erfolgreichen Schwindler gehen.

Ein Superfan wird in jeder Folge von einem Star unterstützt. Mit dabei sind in den weiteren Ausgaben Pur-Sänger Hartmut Engler (59), Barbara Schöneberger (46), Jeanette Biedermann (41), Maite Kelly (41) und Max Mutzke (39). Während Herrmanns in jeder Folge im Panel sitzen wird, wechseln sich auch die weiteren Promis ab. In dieser Rolle werden unter anderem Sophia Thomalla (31), Tim Mälzer (50), Jürgen von der Lippe (72), Oliver Geissen (51) und Joachim Llambi (56) zu sehen sein.