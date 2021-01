"Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" startet am kommenden Freitag. Alle Infos zum Dschungelcamp-Ersatz.

Die 15-teilige Event-Reihe "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" startet am kommenden Freitag, 15. Januar (22:15 Uhr bei RTL und via TVNow). In der täglich ausgestrahlten Ersatzshow für das wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Dschungelcamp kämpfen Promis um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. Nur ein Star kann das goldene Ticket für die 15. Jubiläumsstaffel lösen. In der Show werden neben den zwölf Kandidaten ein altbewährtes Moderationsduo, ein Ehrengast und ehemalige Camper zu sehen sein.

Moderatoren und Ablauf

Daniel Hartwich (42) und Sonja Zietlow (52) werden durch die Show führen. Zietlow moderiert das Dschungelcamp seit der ersten Staffel, anfangs noch mit Dirk Bach (1961-2012). Daniel Hartwich meldet sich mit Zietlow seit 2013 und damit Staffel sieben aus dem australischen Dschungel.

Die Kandidaten müssen in Prüfungen täglich ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Die Zuschauer bestimmen, wer weiter dabei sein darf und wer die Show verlassen muss. Im Finale am 29. Januar wird der Kandidat per Voting bestimmt, der es verdient hat, in das 15. australische Dschungelcamp 2022 einzuziehen. Die Siegerin oder der Sieger erhält außerdem ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Ehrengast

Ein besonderer Dschungelcamp-Liebling darf ebenfalls nicht fehlen: Dr. Bob (70) ist extra aus Australien nach Deutschland gekommen, um bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" dabei zu sein. Er wird die Kandidaten bei den Prüfungen genau unter die Lupe nehmen. "Gerade noch stand ich am Strand in der Sonne, und jetzt bin ich hier im Schnee", sagte der Camp-Arzt im RTL-Interview nach seiner Ankunft. Er verspricht eine "aufregende" Sendung, in der er es den Kandidaten schwer machen werde, aber auch "fair".

Und wer wird um das Camp-Ticket kämpfen? Das Kandidatenfeld hält insbesondere Promis bereit, die bereits in Kuppel-, Casting- oder Reality-Shows zu sehen waren: Oliver Sanne (34, "Der Bachelor"), Filip Pavlovic (26, "Die Bachelorette"), Zoe Saip (21, "GNTM"), Christina Dimitriou (29, "Temptation Island"), Lars Tönsfeuerborn (30, "Prince Charming"), Lydia Kelovitz (30, "DSDS"), Mike Heiter (28, "Love Island"), Xenia von Sachsen (34, "Das Sommerhaus der Stars"), Djamila Rowe (53, "Big Brother"), Frank Fussbroich (52, "Die Fussbroichs") und Sam Dylan (29, "Prince Charming"), der Kandidatin Nina Queer (35) ersetzt. Zudem wird sich der ehemalige "Eis am Stiel"-Star Bea Fiedler (63) nach längerer Zeit wieder in der TV-Öffentlichkeit zeigen.

Ex-Camper

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich begrüßen in der großen Dschungelshow täglich auch Ex-Camper live im Studio, die gemeinsam mit ihnen einen Blick zurück auf die Highlights der vergangenen Dschungel-Trips werfen. Darunter befinden sich unter anderem Dschungelkönige und -königinnen: Ingrid van Bergen (89), Ross Antony (46), Melanie Müller (32), Menderes Bagci (36), Marc Terenzi (42), Maren Gilzer (60), Peer Kusmagk (45), Jenny Frankhauser (28), Evelyn Burdecki (32) und Prince Damien (30).