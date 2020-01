Am 10. Januar fällt der Startschuss für das Dschungelcamp 2020 bei RTL. Bereits zum 14. Mal heißt es dann "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". In 16 Tagen wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31) gesucht. Wer das Erbe antreten will, muss sich auch in der neuen Staffel in mutigen Dschungelprüfungen und im Zusammenleben mit den anderen Campbewohnern beweisen. Dabei ändert RTL in diesem Jahr allerdings so einiges. Die neuen Regeln und alle anderen wichtigen Infos zur Show gibt es hier.

Kein Lagerfeuer mehr

Im Zuge der seit Oktober 2019 andauernden Buschbrände in Australien wird es in diesem Jahr erstmals kein Lagerfeuer im Camp geben. Offenes Feuer soll um jeden Preis vermieden werden. Als Ersatz hat RTL eine Gaskochstelle integriert. Die Platte läuft nur heiß, während gekocht wird. Das Holzsammeln und das Bewachen des Lagerfeuers entfällt. Für die Stars bedeutet das jedoch keine durchgängige Nachtruhe: mindestens zwei von ihnen müssen auch 2020 Nachtwache halten.

Auch die Raucher sind von den Folgen der Buschfeuer betroffen. Gequalmt werden darf ab sofort nur noch im Camp-Zentrum an der Kochstelle. Einzig der Teamchef trägt ein spezielles Gasfeuerzeug mit sich, um Zigaretten anzuzünden. Nach dem Rauchen müssen die Kippenstummel in eine verschließbare Box gegeben werden.

Können die Waldbrände für die Kandidaten dennoch gefährlich werden?

In einer von RTL veröffentlichten Pressemitteilung heißt es dazu: "Auch wenn die Produktion von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' von den Bränden weit entfernt und damit nicht gefährdet ist, werden die Ereignisse von den Mitarbeitern vor Ort genau beobachtet, verschärfte Sicherheitsvorkehrungen garantieren zudem den verantwortungsvollen Umgang mit Feuer im Dschungelcamp." Die Bewohner wurden in diesem Jahr demnach noch genauer unterwiesen, wie sie sich bei einer Evakuierung verhalten müssen, als ohnehin schon.

Selbst ist der Dschungelcamper von 2020

Die tägliche Körper- und Kleidungspflege findet in diesem Jahr ebenso unter anderen Voraussetzungen statt. Da es aktuell in Australien sehr trocken ist und sich im bisherigen Waschtümpel Bakterien sammeln können, duschen die Promis künftig im Wasserfall. Für saubere Wäsche sorgt eine neu eingerichtete Waschstation. Die Aufgabe der Kandidaten ist es dafür, das Wasser am Wasserfall zu holen und dorthin zu transportieren. Weiterhin müssen die Promis natürlich alltägliche Dinge wie Toilette leeren und reinigen selbst erledigen.

Keine lebenden Tiere

Neuland auch bei den Dschungelprüfungen: Zum ersten Mal werden die Stars keine lebenden Tiere mehr in den Mund nehmen oder gar verzehren müssen. Für diese speziellen Dschungelmahlzeiten werden den Kandidaten nur noch tote Insekten und andere Tiere serviert.

Was bleibt wie bisher?

Am für die Zuschauer gewohnten Aufbau der Camp-Location hat sich bis auf die neue Feuerstelle nichts geändert. Für die Bewohner steht auch in diesem Jahr täglich Reis mit Bohnen auf dem Speiseplan. Aufgewertet werden kann die Mahlzeit wie immer durch erfolgreich absolvierte Dschungelprüfungen. Hierbei wird der beliebte Dr. Bob (69) die Stars auch in diesem Jahr über die Gefahren aufklären. Weiterhin gilt, dass es keinen Kontakt zur Außenwelt geben wird. Einzig einen - meist emotionalen - Brief oder eine Botschaft ihrer Liebsten aus der Heimat dürfen die Stars in der zweiten Woche in Empfang nehmen.

Am Voting-Verfahren ändert sich ebenfalls nichts: In der ersten Woche wählt man die Stars in die Dschungelprüfung, ab Woche zwei ruft man für die Kandidaten an, die das Camp verlassen sollen. Wie gehabt führen Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) täglich ab 22:15 Uhr durch die Show. Lediglich am 10. Januar sowie zum Finale am 25. Januar startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bereits um 21:15 Uhr. Am 26. Januar treffen dann noch einmal alle Bewohner in "Das große Wiedersehen" aufeinander.

Wer ist 2020 dabei?

Wie in jedem Jahr hat RTL versucht ein durchaus diverses Teilnehmerfeld aus allen Entertainmentrichtungen und Promigraden zusammenzustellen. Zu den berühmtesten Kandidaten zählen sicher die Schauspieler Sonja Kirchberger (55) und Raúl Richter (32) sowie Ex-Boxweltmeister Sven Ottke (52). Mit Daniela Büchner (41) zieht die Witwe von Jens Büchner ein, und mit Claudia Norberg (51) die Ex von Michael Wendler (47). Erstmals ist auch ein ehemaliger Bundesminister dabei: Günther Krause (66) war von 1991 bis 1993 zwei Jahre lang Verkehrsminister. Komplettiert wird die Dschungeltruppe durch Markus Reinecke (50, "Die Superhändler"), Elena Miras (27, "Sommerhaus der Stars"), Prince Damien (29, "DSDS"-Gewinner 2016), Antonia Komljen/Toni Trips (22, "DSDS"-Kandidatin), Marco Cerullo (31, "Bachelor in Paradise") und Anastasiya Avilova (31, "Temptation Island").