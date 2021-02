Idris Elba hat bestätigt, dass er an einer Filmversion von "Luther" arbeitet, nachdem es keine sechste Staffel der BBC-Serie geben wird.

Der britische Schauspieler Idris Elba (48, "Fast & Furious: Hobbs & Shaw") arbeitet an einem "Luther"-Film. Das bestätigte er am Freitag in der Radiosendung "The All-New Capital Weekender". Demnach bereitet er sich derzeit auf die Produktion des psychologischen Dramas vor. "Ich bin super aufgeregt und ich hoffe, die Fans sind auch irgendwie aufgeregt deswegen", sagte Elba. Die Fans hätten lange auf einen Film warten müssen.

So stellt sich Idris Elba den Film vor

Es werde mehr Morde geben und einen häufig stirnrunzelnden Luther, versprach Elba. "Im Grunde wollen wir einfach versuchen, den Film einem viel größeren Publikum und einem größeren Format zugänglich zu machen, vielleicht auch international", erklärte der Schauspieler im Gespräch mit Moderator MistaJam (38). Bereits im November vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass es keine sechste Staffel der BBC-Hitserie (2010-2019) mit ihm in der Titelrolle des Detective Chief Inspector John Luther geben wird.

Über seine weiteren Pläne für 2021 verriet Elba: "Definitiv mehr Musik machen." Er arbeite derzeit an ein paar wirklich coolen Songs und freue sich schon auf die Präsentation der Stücke.