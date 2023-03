Noch immer steht nicht fest, wer der neue James Bond wird. Idris Elba jedenfalls hat sich erneut aus dem Spiel genommen.

Idris Elba (50) hat erneut zu den 007-Gerüchten Stellung bezogen. Der Golden-Globe-Gewinner erklärte dem "Guardian", dass er nach Daniel Craigs (55) Ausstieg aus dem Franchise nicht mal in der Nähe der Rolle von James Bond gewesen sei. Immer wieder war der Name des britischen Schauspielers in den vergangenen Monaten gefallen, wenn es um die Spekulationen um Craigs Nachfolge ging.

"Ich liebe das Bond-Franchise, ich stehe den Produzenten sehr nahe", sagte Elba. "Wir haben alle irgendwie über die Gerüchte gelacht, weil sie genau das sind." Er könne nicht für die Produzenten sprechen, sagte der "Luther"-Star weiter. "Aber aus meiner Sicht war daran nie etwas Wahres. Es ist ein Kompliment und eine Ehre - aber es ist nichts Wahres dran."

Jeder will Idris Elba in der Bond-Rolle sehen

Der Hollywood-Star ist immer wieder bemüht, sich aus dem Bond-Spiel zu nehmen. Der 50-Jährige sagte beispielsweise im September im Podcast "The Shop": "Es ist kein Karriereziel von mir." Er denke nicht, "dass es einige meiner persönlichen Ziele befriedigen wird, Bond zu spielen".

Im selben Atemzug erwähnte Elba den offenbar großen Wunsch der James-Bond-Fans in aller Welt, ihn in der Rolle zu sehen. In "jedem Winkel der Welt", den er besuche, und in "verschiedenen Kulturen" würden zahlreiche Menschen mit dem Finger auf ihn zeigen und dazu "Bond" rufen, so der Star. Doch auch das stimmt Elba nach eigener Aussage nicht um. "Ich bin nicht dieser Typ", sagte er, auch wenn es sich so viele Fans wünschen würden.

Diese Schauspieler sind als James Bond im Gespräch

Zuletzt waren auch immer wieder jüngere Schauspieler als Bond im Gespräch. Anfang dieses Jahres kam beispielsweise Lucien Laviscount (30) als angeblich neuer Anwärter auf die 007-Rolle hinzu. Der britische Schauspieler hat als charmanter Frauenschwarm in der Netflix-Serie "Emily in Paris" Millionen von Fans gewonnen. Darunter soll auch "James Bond"-Produzentin Barbara Broccoli (62) sein.

Die britische "The Sun" hatte kurz davor berichtet, dass Actionstar Aaron Taylor-Johnson (32, "Bullet Train") der Favorit auf die James-Bond-Rolle sein soll. Demnach soll Taylor-Johnson Barbara Broccoli beim Vorsprechen in den Pinewood Studios beeindruckt haben. Anschließend meldete das britische Boulevardblatt, dass der 32-Jährige angeblich auch bereits für die legendäre "Pistolenlaufsequenz" vor der Kamera gestanden haben soll. In der Sequenz, die in beinahe allen "James Bond"-Filmen zu sehen ist, schießt Geheimagent Bond in Richtung der Zuschauer, woraufhin Blut den Bildschirm hinabläuft.

In den vergangenen Monaten und Jahren waren neben Idris Elba auch immer wieder Tom Hardy (45) und James Norton (37) als Favoriten auf Daniel Craigs Nachfolge genannt worden. Auch Henry Cavill (39) und Regé Jean-Page (34) liegen bei den britischen Buchmachern gut im Rennen. Bond-Produzentin Broccoli hatte zuvor angekündigt, den Agenten für den nächsten Film der Reihe "neu erfinden" zu wollen.