Iggy Azalea Rapperin kündigt mehrjährige Musik-Pause an

Iggy Azalea veröffentlicht bald ein neues Album. Für die Zeit danach hat die Rapperin eine mehrjährige Musik-Pause angekündigt.

Seit mehr als zehn Jahren treibt Iggy Azalea (31) ihre Musikkarriere stetig voran, bald ist vorerst Schluss damit: Die australische Rapperin hat via Twitter eine mehrjährige Pause angekündigt. Ihr Album "End Of An Era", das im August erscheinen soll, sei "besonders" für sie, denn danach werde sie sich "ein paar Jahre Zeit nehmen, um mich auf andere kreative Projekte und Dinge zu konzentrieren, für die ich eine Leidenschaft habe und die mich inspirieren" - und zwar "über die Musik hinaus".

Azalea freue sich bereits darauf, dass ihre Fans "in Zukunft andere Seiten von mir" sehen werden. "Meine Energie und meinen Fokus auf das zu verlagern, was mich am meisten begeistert, ist das Richtige für mich und ich hoffe, dass ihr mich weiterhin unterstützt, welche kreativen Projekte auch immer ich mache", führt die Rapperin weiter aus.

Iggy Azalea geht mit Pitbull auf Tour

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für "End Of An Era" im August wurde bisher nicht bekannt gegeben. Live werden US-amerikanische Fans Azalea trotz musikalischer Pause aber noch einige Wochen erleben können. Von August bis Oktober ist eine gemeinsame Tour mit Rapper Pitbull (40) durch Nordamerika geplant.