Im kommenden Jahr wird Iggy Pop, der Godfather of Punk, vier Konzerte in Deutschland geben. Hier wird er auftreten.

2022 wird es laut in Deutschland! Iggy Pop (74), der Godfather of Punk, wird vier Konzerte geben. Das wurde nun in einer Instagram Story auf dem Account des Sängers verkündet. Für Sommer 2022 sind demnach derzeit vier Auftritte geplant: in Hamburg (20. Juni), Düsseldorf (24. Juni), Frankfurt (26. Juni) und Stuttgart (28. Juni).

Auch weitere Konzerte in Europa geplant

Den ganzen Monat über wird Iggy Pop aber auch in weiteren europäischen Ländern auftreten, darunter in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und in den Niederlanden. Am 7. Juli 2022 geht es zudem nach Wien. Ab dem 18. Juni gibt es Tickets bei autorisierten Vorverkaufsstellen.

Übrigens haben auch Guns N' Roses gerade erst ein weiteres Deutschlandkonzert bestätigt. Die Band wird nicht nur - wie zuvor bekannt - am 8. Juli 2022 in München spielen, sondern nun auch am 15. Juli in Hannover.