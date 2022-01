Neben Florian Silbereisen und Toby Gad sitzt Ilse DeLange in der neuen "DSDS"-Jury. Das muss man über die niederländische Sängerin wissen.

Ilse DeLange (44) bildet zusammen mit Florian Silbereisen (40) und Toby Gad (53) die Jury der diesjährigen "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel (ab 22. Januar, 20:15 Uhr, RTL) . Eine besondere Rolle, denn es wird die erste Jury in der "DSDS"-Geschichte ohne Urgestein Dieter Bohlen (67) sein. Die Holländerin bringt nicht nur langjährige Erfahrung als erfolgreiche Musikerin mit, sondern auch als Jurorin.

Musikalischer Durchbruch mit 21

Während DeLange in Deutschland vielen erst durch ihre Teilnahme an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bekannt geworden ist, feierte sie ihren Durchbruch in ihrer Heimat viel früher. Die 1977 in Almelo, Niederlande, geborene Sängerin zog es schon in der Kindheit zur Musik. Sie lernte Gitarre spielen und schrieb als Teenager erste Songs. Mit 20 Jahren unterschrieb DeLange ihren ersten Plattenvertrag und zog nach Nashville, um dort an ihrem Debütalbum "World of Hurt" zu arbeiten. Zwar blieb der Erfolg in den USA aus, allerdings schaffte es ihr Country-Album in den Niederlanden 1998 auf Platz eins der Charts und erreichte Fünffachplatin. So erreichte die Sängerin in ihrer Heimat große Bekanntheit. Auch ihre acht darauffolgenden Alben schafften es unter die Top fünf der niederländischen Albumcharts.

Auftritt beim Eurovision Song Contest

2014 beschloss Ilse DeLange, trotz ihres Erfolgs als Solokünstlerin, eine Band zu gründen. Sie wolle "endlich nicht mehr die Einzige auf der Bühne sein", nannte sie damals als Grund für die Entstehung von The Common Linnets. Mit der Band erlangte sie schließlich auch außerhalb ihrer Heimat Bekanntheit. 2013 vertraten The Common Linnets die Niederlande beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Mit "Calm after the Storm" erreichte die Band mit 238 Punkten den zweiten Platz hinter Gewinnerin Conchita Wurst (33). Der Song schaffte es anschließend in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien und den Niederlanden in die Top zehn der Singlecharts. Das dazugehörige Album der Band konnte sich ebenfalls in den internationalen Charts platzieren.

"The Voice of Holland" und deutsche TV-Shows

2013 setzte sich DeLange erstmals in einen der legendären Drehstühle der Castingshow "The Voice of Holland". Seitdem war sie in ihrer Heimat auch Coach bei "The Voice Senior" und "The Voice Kids". Spätestens 2019 wurde sie durch ihre Teilnahme an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auch in Deutschland einer breiteren Masse bekannt. Ein weiterer Karrierehöhepunkt folgte 2019: Duncan Laurence (27), der zuvor bei "The Voice of Holland" von DeLange entdeckt und gecoacht worden war, trat beim ESC an. Zusammen mit der Hilfe DeLanges, die unter anderem das Bühnendesign für den Auftritt ihres Schützlings übernahm, gewann Laurence den Wettbewerb. 2021 nahm Ilse DeLange an "Let's Dance" teil. Nach der achten Show mussten sie und Tanzpartner Evgeny Vinokurov (30) das RTL-Tanzformat verletzungsbedingt verlassen. Mit ihrem Jury-Posten bei "Deutschland sucht den Superstar" beginnt für die Niederländerin ein weiteres Projekt im deutschen Fernsehen.