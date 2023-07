Das Barbie-Fieber taucht die ganze Welt in Pink. Das beweisen auch Stars wie Mariella Ahrens oder Janin Ullmann bei einem Fashion-Event.

Die Welt ist im Barbie-Fieber. Da machen auch die deutschen Stars keine Ausnahme. Bei der Präsentation der neuen Barbie-Kollektion von Deichmann in Hamburg zeigen sich Sharon Battiste (31), Mariella Ahrens (54) und viele andere in der Trendfarbe Pink - und erinnern sich an ihre erste Puppe zurück.

"Pink ist eine Statement-Farbe"

Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste kombiniert etwa einen pinkfarbenen Blazer mit elegantem Schwarz. "Ich liebe die Farbe Pink. Pink ist eine Statement-Farbe, trägt nicht jeder, mag nicht jeder, aber ich find's nice", erklärt die 31-Jährige und schwärmt von ihrer aktuellen Lieblings-Barbie. "Ich nenne sie Sharon. Das ist mein Favorit. Die habe ich jetzt seit einem Jahr."

Magdalena Brzeskas (45) Lieblings-Barbie ist dagegen schon etwas älter. Die Ex-Turnerin bekam ihre erste Barbie vor vielen Jahren von ihrem Vater geschenkt - im damaligen kommunistischen Polen eine echte Rarität. Drei Jahre habe sie die Puppe angehimmelt, ohne sie auszupacken. "Aber irgendwann habe ich mich dann doch getraut und dann hat die Barbie nur Spagate gemacht. Das war die mit dem blauen Turnanzug und den Stulpen, und das war mein Vorbild als Gymnastin."

Die 45-Jährige kam mit ihrer Tochter Noemi Peschel (21) zum Event - natürlich beide in Pink. Auf einen Partnerlook legt das Mutter-Tochter-Gespann aber keinen großen Wert. Wichtiger sei, dass die Outfits miteinander harmonieren, erklärt die 21-Jährige. Da bleibt die ein oder andere Diskussion nicht aus. "Ich konnte mich ein bisschen durchsetzen, Mama konnte sich ein bisschen durchsetzen. Es ist ein Mischmasch geworden", lacht Noemi. Ein Mischmasch in Pink, der sich sehen lassen kann.

"Man fällt sofort auf und hat gute Laune"

Schauspielerin Mariella Ahrens und ihre Tochter Isabella (24) haben sich dagegen für unterschiedliche Farben entschieden. Während Mama Mariella das pinke Motto in vollen Zügen lebt, bleibt Isabella mit einer schwarzen Satinbluse eher klassisch elegant.

Der in Ostberlin aufgewachsene TV-Star ist ein echter Pink-Fan. "Man fällt sofort auf und hat gute Laune", schwärmt die 54-Jährige und erinnert sich an regelmäßige Barbie-Treffen mit ihren Freundinnen in ihrer Kindheit zurück. "Durch ihre West-Verwandtschaft hatte eine Freundin Barbies und wir haben uns immer heimlich bei ihr getroffen. Das war natürlich immer was ganz Besonderes."

Ihre Töchter haben dafür umso mehr Barbies geschenkt bekommen, die alle in einer riesigen Barbie-Kiste aufgehoben und vielleicht an die nächste Generation weitervererbt werden. "Ja vielleicht kriegen die ja mal meine zukünftigen Kinder. Da werden die sich bestimmt freuen", lacht Tochter Isabella.

"Ich habe sie heiß und innig geliebt"

Auch Janin Ullmann (41) wuchs in der ehemaligen DDR auf. Ihre erste Barbie verdankte sie ihrer Kindheitsliebe aus der Grundschule, die ihr eine Puppe aus dem Urlaub mitgebracht hatte. "Das war meine erste und einzige Barbie, die ich jemals hatte und ich habe sie heiß und innig geliebt", so die Moderatorin.

Auch die 41-Jährige setzt bei dem Deichmann-Event auf die Farbe Pink und kombiniert einen Blazer in der Trendfarbe mit einem gehäkelten weißen Top. "Ich habe das Gefühl die ganz Welt ist Pink, mal gucken, wie sich das die nächsten zwei, drei Wochen weiter entwickelt", scherzt die 41-Jährige.

Beim Fashion Talk am Rande der Kollektions-Präsentation sprachen die prominenten Gäste neben Kindheitserinnerungen und dem aktuellen "Barbie Core"-Trend auch über aktuelle Themen wie Inklusion, Vielfalt und Empowerment. So hat zum Beispiel die Astronauten-Barbie auf Ullmann einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. "Ich dachte damals: 'Cool! Man kann als Frau Astronautin werden.' Das wusste ich noch nicht, bis ich die Astronautinnen-Barbie gesehen habe."