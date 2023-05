In den USA angekündigt

In den USA angekündigt "Bachelor"-Spin-off für Senioren geplant

Der US-Sender ABC kündigt eine neue "Bachelor"-Show für Senioren an. Zieht RTL bei dem Format mit?

Wie das Magazin "Variety" berichtet, hat der US-Sender ABC für den kommenden Herbst einen weiteren Ableger des Erfolgsformats "The Bachelor" angekündigt. In dem neuen Format sollen diesmal nicht wie gewohnt Frauen in der Blüte ihrer Jugend um die Gunst eines ebenso knackigen Bachelors buhlen. Vielmehr wird die neue Reality-Show als "eine ganz neue Art von Liebesgeschichte - eine für die goldenen Jahre" beschrieben.

"Hoffnungslose Romantiker auf Partnersuche"

Der Pressemitteilung zufolge wird es sich bei dem "Golden Bachelor" ("Goldenen Bachelor") jeweils um einen "hoffnungslosen Romantiker" handeln, dem "eine zweite Chance in der Liebe gegeben wird, auf der Suche nach einer Partnerin, mit der er die letzten Jahre seines Lebens teilen kann".

Ähnliches gilt für die zukünftigen Kandidatinnen der neuen Sendung. Auch sie verfügen über "lebenslange Erfahrung, haben Liebe, Verlust und Lachen erlebt und hoffen auf einen Funken, der eine Zukunft voller unendlicher Möglichkeiten entfacht".

Wie der Sender weiter ausführt, existiere die Idee einer Bachelor-"Seniorenstaffel" bereits seit geraumer Zeit, wurde jedoch bislang noch nicht in die Tat umgesetzt.

"Der Goldene Bachelor" - bald auf RTL?

Da sich die deutschen "Bachelor"- und "Bachelorette"-Formate (auch via RTL+) stets eng an den amerikanischen Vorbildern des Ursprungssenders ABC anlehnen, ist es durchaus denkbar, dass auch der deutsche Sender RTL mit einem ähnlichen "Bachelor"-Spin-off für die betagtere Zuschauerschaft nachzieht.