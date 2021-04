Wird "Bond"-Bösewicht Mads Mikkelsen bald auch Harrison Ford das Leben schwer machen? Er soll für "Indiana Jones 5" gecastet worden sein.

Nachdem es lange Zeit still um die geplante fünfte Ausgabe der beliebten "Indiana Jones"-Reihe geworden ist, überschlagen sich derzeit die Casting-Ereignisse. So berichtet die US-Branchenseite "Deadline", dass auch Mads Mikkelsen (55) an der Seite von Altstar und Titelheld Harrison Ford (78) zu sehen sein wird.

Zuvor machte bereits die Meldung die Runde, dass in Person von "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge (35) die weibliche Hauptrolle gefunden worden sei. Zu ihrer und Mikkelsens Rolle sind noch keine Details bekannt, angesichts des bisherigen Werdegangs des dänischen Schauspielers scheint es aber durchaus möglich, dass der Charaktermime den Schurken spielen könnte.

Mikkelsen gelang der Durchbruch als Gegenspieler Le Chiffre in Daniel Craigs (53) erstem Auftritt als James Bond in "Casino Royale". In der Serie "Hannibal" mimte er den titelgebenden Kannibalen und für den dritten Teil der "Fantastische Tierwesen"-Franchise schnappte er sich unlängst die Rolle des dunklen Zauberers Gellert Grindelwald vom geschassten Johnny Depp (57). Nun also offenbar der nächste Coup bei einer Blockbuster-Produktion. Statt Steven Spielberg (74) wird bei "Indiana Jones 5" James Mangold (57, "Logan") auf dem Regiestuhl Platz nehmen, am 29. Juli 2022 soll der Abenteuerfilm ins Kino kommen.