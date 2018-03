Harrison Ford (75) findet im Alter großen Gefallen daran, noch einmal in seine denkwürdigsten Rollen zu schlüpfen. Nach seinem "Star Wars"-Comeback als Han Solo und seiner erneuten Rolle als Rick Deckard aus "Blade Runner 2049" wird er im kommenden Jahr wieder als Indiana Jones die Peitsche schwingen. Denn niemand Geringeres als Steven Spielberg (71) verriet während einer Dankesrede bei den Rakuten TV Empire Awards in London, dass er im April 2019 mit den Dreharbeiten zum inzwischen fünften Teil der Reihe beginnen wird. So zitiert ihn die US-Seite "Empire Online".

Spielberg erhielt dort den "Legend of Our Lifetime"-Ehrenpreis und dankte während seiner Lobrede auf das Vereinigte Königreich "jedem, der mir dabei geholfen hat, hier meine Filme zu machen. Und mir dabei helfen wird, wenn ich im April 2019 zurückkehren werde, um hier den fünften Teil von ' Indiana Jones' zu drehen."

Ein Kinostart wird für 2020 eingeräumt. Bis es soweit ist hat Spielberg aber noch allerhand auf der Agenda. Sein neuester Film "Ready Player One" kommt am 5. April 2018 ins Kino, seine Version der "West Side Story" und der Film "The Kidnapping of Edgardo Mortara" befinden sich bereits in der Post-Produktion. Zudem fungiert Spielberg noch bei einer Vielzahl an Streifen als Produzent, etwa beim nächsten Dino-Abenteuer "Jurassic World: Fallen Kingdom" (Kinostart: 7. Juni 2018).