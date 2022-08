von Katharina Kunert Immer mehr indigene junge Menschen werden zu Stars in den sozialen Medien. Ein kanadischer Instagrammer über das neue Selbstbewusstsein seiner Generation.

Panflötenmusik und Vogelgezwitscher ertönen, ein junger Mann mit schwarzen Zöpfen schaut unter seinem breitkrempigen Hut in die Ferne. "Entschuldigen Sie, Mr. Indigen", sagt eine Stimme im Video auf Englisch. "Können Sie ein paar Weisheiten mit mir teilen?" Der Mann mit den Zöpfen schaut in den Himmel und brummt grüblerisch. "Ja, ich kann Weisheit mit dir teilen. Der Himmel ist blau." Ein geflüstertes "Wooow" ertönt. "Die Blätter an den Bäumen sind …", fährt der junge Mann fort. "Indigen?", unterbricht ihn die Stimme. "Nein, grün", sagt der bezopfte Mann. Ein Adler kreischt im Hintergrund, die Stimme sagt: "Ich brauchte diese Weisheit so sehr."