"Ich möchte euch heute das erste Stück meines neuen KI-basierten Projektes mit dem Namen 'Young Age(d)'" vorstellen, schreibt der türkische Fotograf Alper Yesiltas unter einem Foto auf seinem Instagram-Profil, das Umweltaktivistin Greta Thunberg als gealterte Frau zeigt. In kürzester Zeit geht das KI-Bild viral, weltweit feiern Nutzer:innen die kreativen Ideen des Künstlers.

"Hinter dem Projekt steht die Frage: 'Wie würde so manch junge Berühmtheit in einigen Jahrzehnten aussehen?'", beschreibt Yesiltas seine neue Arbeit. Mittlerweile umfasst die "Young Age(d)"-Reihe stolze zwölf Werke, die Sie oben in der Klickstrecke bestaunen können.

Wie sehen Harry Styles, Dua Lipa und Ryan Gossling im Alter aus?

Neben Pop-Stars wie Harry Styles, Justin Bieber oder Dua Lipa, beeindruckt Yesiltas mit gealterten Versionen von Hollywood-Schauspielern wie Emma Stone, Margot Robbie oder Ryan Gossling. Sogar die Fußballstars Christiano Ronaldo und Lionel Messi haben es in die Fotogalerie des Künstlers geschafft. Beim FIFA World Cup 2042 führen sie als Trainer der Finalmannschaften ein Interview.

In seine Werke steckt Yesiltas jede Menge Herzblut und Zeit. Er verwendet verschiedene Softwareprogramme, darunter die KI- Foto-App "Remini" sowie verschiedene Bearbeitungsprogramme wie "Lightroom" oder "VSCO". Im Gespräch mit dem Stern sagt er: "Das Wichtigste ist, dass das Bild, das ich bearbeite, für mich realistisch wirkt. Die Zeit, die ich mit einem einzelnen Bild verbringe, variiert. Aber ich würde sagen, es dauert eine Weile." Schon seit 2003 beschäftige er sich mit digitaler Fotografie und Kunst.

Yesiltas erweckt verstorbene Prominente und fiktionale Charaktere zum Leben

Das Projekt zu "Young Age(d)" ist nicht das Einzige des Künstlers. Im vergangenen Jahr gingen seine Werke zu "As If Nothing Happened" um die Welt. Sie zeigen verstorbene Prominente wie Lady Diana oder Michael Jackson, die Yesiltas mit seiner Kunst wieder zum Leben erweckt und sie so alt erscheinen lässt, wie sie heute wären. Die Ergebnisse sehen Sie hier.

Für "Next Chapter" wiederum lässt er unter der Fragestellung "Wie würden fiktionale Charaktere aussehen, wenn ihre Geschichte heutzutage weitererzählt werden würde?" fiktionale Charaktere wie Forrest Gump altern. Und im Rahmen seines neuen Projektes "Thisness" holt er vergangene Persönlichkeiten wie Audrey Hepburn oder US-Gründervater Benjamin Franklin zu uns in die heutige Zeit.

Quelle: Instagram