Dieter Gorny gründete vor 30 Jahren Viva, den ersten deutschen Musiksender. Ein schnelles Gespräch über Spott, Anarchie im Programm, Stefan Raab – und das allzu triste Ende. Interview: Sabine Hoffmann

Viva ging am 1. Dezember 1993 mit dem Musikvideo "Zu geil für diese Welt" von den Fantastischen Vier auf Sendung. An was denken Sie, wenn Sie den Song hören?



Ich erinnere mich, wie die Uhr Punkt zwölf zeigte und Viva von da an sendete. Kurz darauf musste ich beruflich nach Hamburg und war fasziniert, als ich im Hotel den Fernseher anschaltete und Viva immer noch lief. Das konnte ich gar nicht fassen und rief gleich in der Zentrale in Köln an. Ich hatte das Gefühl, ich dürfte den Fernseher nicht ausstellen, sonst ginge das Programm nicht weiter.