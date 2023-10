von Ingo Scheel Charlotte Link ist mit einer Auflage von mehr als 30 Millionen eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen. Im stern-Geburtstagsinterview verrät sie, warum sie nachts manchmal aus dem Bett springt, wie sie mit Schreibblockaden umgeht und auf welche Idee für einen Bestseller sie eine Leserin brachte.

Frau Link, erinnern Sie sich an einen besonders denkwürdigen Geburtstag?

Ich habe jahrzehntelang während der Buchmesse Geburtstag gehabt. Inzwischen liegt sie meist später, aber so konnte ich lange Zeit nicht richtig feiern. Der Verlag kam mit Sekt, und am Messestand sang man ein Lied, aber die große Party gab es nicht. Ich bin auch nicht der Geburtstagsfeiertyp.

Aber in diesem Jahr ist es doch der 60.

In Kürze steht ein Umzug an. Ich bin zudem noch mitten im Buchabgabe-Stress. Ich habe also eine sehr gute Ausrede, wenn die Frage nach dem großen Fest aufkommt.