von Cathrin Wissmann Iris Apfel ist bekannt für ihre bunten, ausgefallenen, fulminanten Outfits. Jetzt feiert die US-amerikanische Modeikone ihren 102. Geburtstag. Und teilt eine Stil-Botschaft.

Am 28. Februar, vor genau sechs Monaten, postete Iris Apfel ein Bild von sich bei Instagram. Es zeigte sie in ihrem typischen Look: einem bunten Anzug samt bauschige Tüll-Stola, mit einem halben Dutzend Armreifen an jedem Handgelenk und ihrer Eulenaugen-Brille. In den Händen hielt sie Luftballons, unter denen geschrieben stand: 101 und ein halbes Jahr. "Wenn man so alt ist wie ich, verdienen auch halbe Geburtstage den Jubel", schrieb Iris Apfel unter das Bild.

Heute, sechs Monate später, hat sie die nächste große Zahl geknackt: Die New Yorkerin feiert ihren 102. Geburtstag und ist damit der wohl älteste und schillerndste Star der Modewelt. Rentnerbeige und minimalistische Schnitte? Die interessierten sie nie. "Stilregeln wie 'Weniger ist mehr' machen für mich keinen Sinn", sagt Apfel. Das klinge für sie so absurd wie "Weniger Geld macht dich reicher". Lieber hüllt sich sie sich in Wildgemustertes, das sie mit üppigem Schmuck kombiniert.

Iris Apfel: "Ich bin nicht verrückt nach Kleidern"

Man könnte Apfel für einen verrückten Mode-Fan halten. Doch sie gibt weder Unsummen für neue Trends aus, noch interessiert sie sich sonderlich für das, was auf den Laufstegen gezeigt wird. "Ich bin nicht verrückt nach Kleidern", sagte sie 2019 dem "Zeit Magazin". "Ich bin verrückt nach dem Leben." Und das nahm bei Apfel einen besonderen Lauf. In Queens geboren, heiratete die US-Amerikanerin 1948 ihren Mann Carl, mit dem sie Anfang der Fünfzigerjahre eine Firma für besondere Dekostoffe gründete. Das Paar arbeitete unter anderem für das Weiße Haus und beriet neun US-Präsidenten in Einrichtungsfragen. Ob Truman oder Clinton – zu allen habe sie ein gutes Verhältnis gehabt, einzig die Kennedys seien schwierig gewesen. "Jackie Kennedy stellte einen berühmten Pariser Designer ein, der das Haus so richtig französisch-schick machen sollte", sagt Apfel, die damals gezwungen war, das gesamte Inventar rauszuschmeißen.

Der Zufall machte sie zum Mode-Star

Dass sie heute ein international bekannter Mode-Star ist, verdankt sie dem Zufall. 2005 brach dem New Yorker Metropolitan Museum of Art eine Ausstellung weg. Der Kurator Harold Koda bat die damals bereits 84-Jährige, ihren Kleiderschrank zu öffnen und ihre Sammlung kostbarer Vintage-Kleider und Accessoires zu zeigen. 40 Outfits stellte sie damals zusammen. Die Ausstellung namens "Rara Avis" wurde ein Hit – und Apfel zum Star. "Das war ein Geschenk des Himmels", sagte sie heute rückblickend. Damals sei sie bereits in Rente gewesen. "Es war wunderbar, dass auf meine alten Tage noch einmal ein solcher Bohei um mich gemacht wurde."

Die Eulenaugen-Brille gehört zum Markenzeichen von Iris Apfel © A2800/_Thais Llorca / EFE / dpa

Tatsächlich war das Interesse an Apfel groß, denn in jener Zeit entdeckte die Modewelt den Reiz des Streetstyles, das Interesse für gut gekleidete Menschen fern des Laufstegs wuchs. Auch Frauen jenseits der 20 waren plötzlich gefragt. Die damals 84-jährige Schriftstellerin Joan Didion warb für Celine, Marianne Faithfull modelte mit 72 für Saint Laurent, die Schauspielerin und Fitness-Ikone Jane Fonda mit 68 für L'Oréal. Die erfolgreichste unter den Best Ager-Models? Natürlich Iris Apfel. 2019 unterschrieb sie einen Modelvertrag mit IMG, der berühmten Agentur, die auch Topmodels wie Gigi und Bella Hadid vertritt.

Hübsch sein ist das eine, Stil haben das andere

"Ich denke, die Leute mögen mich, weil ich anders bin", sagt Apfel, die sich nie für den Mainstream auf der Straße interessierte. "Für mich ist es die größte Modesünde, in den Spiegel zu schauen und nicht mich zu sehen". Über sich selbst sagt sie gern, nicht sonderlich attraktiv zu sein. Schon früh habe ihr eine New Yorker Geschäftsfrau gesagt: "Sie sind nicht hübsch und werden es nie sein. Aber das spielt keine Rolle. Sie haben etwas, was viel wichtiger ist: Stil."

Ihre unverkennbaren Looks sind heute ihr Markenzeichen, sie haben sie einzigartig gemacht. Es gibt eine Dokumentation über ihr Leben, in mehreren Büchern verrät sie ihre Styling-Tipps. Kürzertreten? "In den Ruhestand zu gehen, ist ein schlimmeres Schicksal als der Tod", sagt Iris Apfel. Lieber teilt sie eine Stil-Botschaft mit ihren knapp drei Millionen Instagram-Followern: "Werdet alt – aber nicht langweilig!"