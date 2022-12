Iris Mareike Steen hat gerade ihren ersten Song veröffentlicht. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie plötzlich "GZSZ" den Rücken kehrt.

Die Schauspielerin Iris Mareike Steen (31) beweist derzeit, dass sie auch Gesangstalent besitzt. Gerade hat der Star aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seine erste eigene Single "Haltlos" veröffentlicht. Im Interview mit RTL erzählt Steen, wie es dazu gekommen ist - und dass sie sich nicht vom Schauspiel verabschieden möchte.

Eine Kollegin diente Steen als Inspiration

"Ich habe schon immer wahnsinnig gerne und viel gesungen", erklärt die Schauspielerin dem Sender. In ihrer Familie sei Musik stets wichtig gewesen. "Der Gedanke, die Musik nun wirklich ernsthaft anzugehen, wurde von meiner lieben Freundin und Kollegin Linda Marlen Runge inspiriert", erzählt Steen. Die beiden hätten gemeinsam musiziert und Runge habe "so an mich geglaubt, dass ich weitergemacht habe [...]". Auch von vielen anderen Menschen sei sie unterstützt worden.

Gleichzeitig bedeute der Schritt in Richtung Musik nicht, dass Steen künftig nicht mehr vor der Kamera stehen wolle. "Ich finde es wundervoll, beides verbinden zu können und möchte auf keine dieser beiden Leidenschaften verzichten müssen", erzählt die 31-Jährige. Laut des Senders werde sie also auch dem Schauspiel - und damit "GZSZ" - treu bleiben.

Positives Feedback der Fans ist für Steen ein "riesengroßes Geschenk"

"Ich habe das Gefühl, dass die Musik mir die Möglichkeit gibt, mich mehr zu öffnen und mehr Facetten von mir zu zeigen, als ich es ohne sie vielleicht tun würde", erklärte Steen kürzlich bei Instagram. "Haltlos" biete einen "Einblick in mein Leben, das häufig so erscheint, als wäre es geprägt von guter Laune und Leichtigkeit - und ja, das ist es auch häufig. Aber wie viele andere Menschen bin auch ich oft gestresst und überfordert von meinen eigenen Strukturen und wünsche mir ab und zu einfach alles abzusagen und mal nur zu schauen, was mir eigentlich wirklich gut tun würde."

Den Fans, Freunden und Promis gefällt die erste Single. Der Schauspieler und Sänger Tom Beck (44) kommentierte etwa "Hammer!!!!!" mit einigen Emojis, die Schauspielerin Olivia Marei (32) schrieb: "Ich bin so stolz auf dich, Freundin!" In einem weiteren Beitrag bedankt sich Steen für das positive Feedback. "Eure Nachrichten sind einfach überwältigend", sagt die Schauspielerin. "Das ist ein riesengroßes Geschenk für mich. Und einfach wirklich mein absolutes Highlight in diesem turbulenten Jahr."