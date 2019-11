Iron Maiden ("Fear of the Dark") kommen 2020 für vier Konzerte ihrer "Legacy of the Beast"-Tour nach Deutschland. Das haben die Metal-Heads aus London heute bekanntgegeben. Die Bremer Bürgerweide steht am 9. Juni auf dem Programm, am 10. Juni das RheinEnergieSTADION in Köln. Nach 25 Jahren kehrt die Band damit erstmals in die beiden Städte zurück. Am 23. Juni werden Iron Maiden auf der Waldbühne in Berlin zu Gast sein und zum Abschluss der Deutschland-Termine steht am 18. Juli ist ein Auftritt in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angekündigt. Doch auch die Vorbands können sich sehen lassen.

Die deutschen Fans in Bremen werden in den Genuss der US-Band Disturbed ("Down With the Sickness") sowie der australischen Hard-Rocker Airbourne ("Bottom of the Well") kommen. Airbourne werden auch an den anderen Konzerten in Deutschland teilnehmen, den Platz von Disturbed nimmt dort dagegen die deutsche Dark-Rock-Band Lord of the Lost ("Die Tomorrow") ein. Tickets für die Open-Air-Konzerte können sich Fans ab Montag, 11. November, um 10 Uhr sichern.