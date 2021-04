Die Corona-Pandemie macht Iron Maiden einen Strich durch die Konzertplanung. Fans in Deutschland werden auf Sommer 2022 vertröstet.

Fans von Iron Maiden ("Run to the Hills") müssen sich in Geduld üben. Wie die britische Heavy-Metal-Band am Dienstag (13. April) bekannt gegeben hat, wird ihre Europa-Tournee "Legacy of the Beast" nicht wie geplant im Sommer dieses Jahres stattfinden. Grund sind die anhaltenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Termine im Juni und Juli werden in das Jahr 2022 verschoben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Für Metal-Fans in Deutschland heißt das: Sie bekommen Iron Maiden frühestens am 2. Juli 2022 in Köln zu sehen. Weitere Konzerte spielt die Band in Berlin (4. Juli), Stuttgart (9. Juli), Bremen (20. Juli) und Frankfurt (26. Juli). "Wie wir alle wissen, gibt es realistisch gesehen keine Alternative", schreibt Bandmanager Rod Smallwood (71) bei Instagram. "Also werden wir alle das Beste daraus machen und die Zeit damit verbringen, uns auf eine sehr denkwürdige und noch spektakulärere Legacy-Tour im nächsten Jahr vorzubereiten. Das versprechen wir!"