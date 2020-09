Klimakrise, war da was? Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Klimaproteste in den Hintergrund gerückt – und die Fridays-for-Future-Aktivisten scheinen von ihren Zielen weiter entfernt als je zuvor. Wie muss Protest sein, damit er erfolgreich ist? Und wie radikal darf oder muss Protest sein? Drei Generationen streiten.

Ist Protest heute zu zahm? Darüber diskutieren die Gäste in dieser stern-DISKUTHEK. Drei Protest-Generationen treffen aufeinander: Rainer Langhans, 80, Ikone der 68er-Bewegung und großer Provokateur, kritisiert die jungen Protestler: "Ihr habt einmal mit Siemens geredet und was ist daraus geworden? Gar nichts!"

Ist der Klimaprotest radikal genug?

Die Greenpeace-Aktivistin Clara Buer, 38, war selbst bei spektakulären Umweltprotesten dabei, hat sich unter anderem an einen Kran gekettet. Sie sagt: "Die Frage ist ja: Wie können wir auf unterschiedlichste Art und Weisen den Finger in die Wunde legen?" Und Asuka Kähler, 17, von Fridays for Future glaubt, dass sich die Schülerbewegung ändern muss: "Wenn wir einfach mit dem Protest, den wir haben weitermachen: Schulstreiks, Demonstrationen ab und an mal kleinere Straßenblockaden, dann werden wir nicht weit kommen."

Zu den DISKUTHEK-Gästen:

Rainer Langhans, Ikone der 68-Bewegung und Ex-Mitglied der politisch motivierten Wohngemeinschaft Kommune1. Langhans hat u.a. gegen Altnazis und den Vietnamkrieg demonstriert.

Clara Buer, seit Ende der 90er Aktivistin bei Greenpeace. Ihr Hauptthema ist derzeit der Protest gegen die Zerstörung von Wäldern.

Asuka Kähler, Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung in Frankfurt. Er ist Schüler und engagiert sich seit zwei Jahren für Klimaschutz.

