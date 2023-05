Der Musikproduzent schrieb unzählige Hits – wie "Schöne Maid" und "Looking for Freedom". Interview: Sabine Hoffmann

Laura Branigan schaffte es 1982 mit dem von Ihnen produzierten Song "Gloria" an die Spitze der US-Charts. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das Lied heute hören?

In meinem Kopf läuft sofort ein Film ab: Als im Radio verkündet wurde, dass "Gloria" die neue Nummer eins in den USA ist, war ich gerade in Kalifornien mit dem Sohn von Tony Marshall im Auto unterwegs zum Lunch. Ich fuhr rechts ran und blieb stehen. Vor Freude tanzten wir auf den Sitzen meines Cadillac-Cabrios. Noch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke.

Dabei haben Sie Ihre Karriere als Fußballer begonnen: Sie spielten beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Wie kamen Sie zur Musik?

Schon als Kind wollte ich Sänger werden. Bei Auswärtsspielen hatte ich immer meine Gitarre dabei und sang nach Siegen im Bus. Durch meinen ehemaligen Trainer und Entdecker Hennes Weisweiler erfuhr der Musikproduzent Hans Bertram von mir. Mein Name, Horst Nußbaum, gefiel ihm aber nicht. Weil er schon Roy Black unter Vertrag hatte, gab er mir den Künstlernamen Jack White. Ich beendete meine Fußballerkarriere, um Schlagersänger zu werden.

Ihre Singles floppten. Erfolg hatten Sie als Produzent und Komponist: Tony Marshalls Hit "Schöne Maid" von 1971 machte Sie reich. Was leisteten Sie sich?

Ländereien und eine Villa in Berlin-Grunewald. Die sollte eine Million Mark kosten plus 40.000 Mark für die Maklerin. So viel hatte ich nicht, wusste aber, dass die Gema wenig später, in der ersten Juliwoche 1972, meine Tantiemen auszahlt. Ich bot der Familie an, zunächst 150.000 Mark zu zahlen. Die wollte ich ihnen schenken, wenn ich die restlichen 890.000 Mark nicht bis zum 10. Juli begleiche. Zum Glück ging die Rechnung auf.

Allein in den 70er-Jahren haben Sie 1000 Lieder geschrieben. Wie lange brauchten Sie in etwa für einen Song?

Nie länger als eine Stunde. Viele Hits schrieb ich in 15 bis 20 Minuten. Ein ganzes Album für Hansi Hinterseer schaffte ich an einem einzigen Tag.

Durch David Hasselhoff wurde Ihr Song "Looking for Freedom" zur Hymne des Mauerfalls. Wie kam das?

© picture alliance/ullstein bild White, 1940 in Köln geboren, wurde in den Siebzigern zum Hitschreiber. Von ihm stammen Songs wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" (gesungen von Jürgen Marcus) oder "Schöne Maid" (Tony Marshall). Er arbeitete mit Vicky Leandros und Roland Kaiser, aber auch mit internationalen Künstlern wie Pia Zadora und David Hasselhoff,mit dem er "Looking for Freedom" produzierte. White lebt mit seiner vierten Frau Rafaella und dem gemeinsamen Sohn in Berlin. Aus früheren Ehen hat er fünf weitere Kinder.

Ich war in L. A., als meine damalige Frau anrief und aufgeregt erzählte, all ihre Freundinnen wären völlig durchgedreht, als der Typ aus der Serie "Knight Rider" im Fernsehen gesungen hätte. Sie meinte, ich müsse unbedingt etwas mit ihm machen. Eine befreundete Agentin stellte den Kontakt her, und schon am nächsten Tag trafen wir uns bei seiner Managerin. Hasselhoff war damals mehr oder weniger arbeitslos, wusste aber von meinem Hit "Gloria". Als er mich auf dem Sofa sitzend erblickte, ging er vor mir auf die Knie und flehte mit gefalteten Händen: "Please make me a star!" Ich hatte keine Ahnung, ob er singen konnte, wusste aber: Das muss ich machen

Überraschen Sie heute Ihre Frau öfter mit einem selbst komponierten Liebeslied?

Nein, ich habe 2014 aufgehört und ganz brutal einen Schlussstrich gezogen. Heute genieße ich mein Leben.

Im Oktober werden Sie zum siebten Mal Vater. Ist die Familienplanung damit abgeschlossen?

Aber selbstverständlich. Das war sie schon vorher. Wer denkt schon, dass das mit über 80 noch mal funktioniert. Jetzt freuen wir uns aber sehr.