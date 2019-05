In einer skurrilen neuen Serie soll Jaden Smith (20) einen jungen Kanye West (41, "Gold Digger") verkörpern. Das berichtet das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter". Die Anthologie-Mini-Serie mit halbstündigen Folgen soll demnach "Omniverse" heißen, in einer alternativen Realität spielen und "die vielen Türen der Wahrnehmung untersuchen", wie es heißt. In der ersten Staffel soll sich alles um "das Selbst" drehen. Weitere Details über die kryptische Handlung gibt es bisher allerdings nicht.

Kanye West ist involviert

West soll aber nicht nur als Vorlage für den Hauptcharakter dienen. Der Rapper soll die Serie derzeit entwickeln und später auch als Executive Producer fungieren - unter anderem neben Scooter Braun und Lee Sung Jin. West arbeite gerade an dem Drehbuch für eine entsprechende Pilot-Folge im Auftrag des US-Senders Showtime.

Für Jaden Smith, den Sohn von Hollywood-Star Will Smith (50, "Men in Black"), ist es nicht die erste Schauspielrolle. Der junge Musiker war unter anderem schon in "Das Streben nach Glück" (2006), "Karate Kid" (2010) und in der Netflix-Produktion "The Get Down" zu sehen.