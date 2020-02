Wie sich die Gemütslage innerhalb von nur 30 Sekunden doch ändern kann. Am Anfang des kurzen Super-Bowl-Trailers zu "James Bond: Keine Zeit zu sterben" gibt sich 007 alias Daniel Craig (51) noch gewohnt lässig: "Bist du so ein Ding schonmal geflogen?", will er von seiner augenscheinlichen Verbündeten Nomi (Lashana Lynch, 32) wissen. Als sie verneint, stürzt er sich dennoch mit einer Art Klappflugzeug in die Tiefe. Wenig später ist von dieser Souveränität nichts mehr zu sehen.

"Der 25. Film wird in diesem April alles ändern", heißt es per Text-Einblendung, die sich zwischen stark inszenierten Actionsequenzen langsam aufbaut. Hand in Hand damit scheint eine Aussage von Bond-Nemesis Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz, 63) zu gehen, der für einen Sekundenbruchteil ebenfalls zu sehen ist: "Wenn ihr Geheimnis den Weg ans Tageslicht findet, bedeutet das seinen Tod." Ob Blofeld, wie vom Mini-Trailer angedeutet, damit Léa Seydoux' (34) Charakter Madeleine Swann meint, die schon in "Spectre" eine tragende Rolle innehatte?

Am Ende des Clips wirkt 007 jedenfalls so, als stünde er einer schier unmöglichen Wahl gegenüber: Mit zitternder Lippe und entsetztem Blick senkt er in der letzten Einstellung seine Pistole. "Das war deine Entscheidung", ist kurz zuvor noch die flüsternde Stimme von "Keine Zeit zu sterben"-Oberbösewicht Safin (Rami Malek, 38) zu hören. Die Auflösung des ebenso kurzen wie eindringlichen Super-Bowl-Clips gibt es ab dem 2. April - dann startet Craigs letzter Auftritt als Spion im Auftrag Ihrer Majestät in den deutschen Kinos.