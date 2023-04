Einen Hauptdarsteller für seinen Superman-Film hat James Gunn noch nicht gefunden. Er weiß aber genau, was ein Darsteller mitbringen muss.

Seit fast 30 Jahren ist James Gunn (56) als Drehbuchautor und Regisseur tätig. Er war unter anderem für die "Guardians of the Galaxy"-Filme von Marvel verantwortlich. Mittlerweile dreht sich bei Gunn aber vieles vor allem um die Charaktere des Konkurrenten DC - so auch auf der Premiere des dritten Teils der Reihe, "Guardians of the Galaxy: Volume 3", der am 3. Mai in die deutschen Kinos kommt. Gunn ist neben Peter Safran (57) nicht nur seit Ende 2022 Co-Chef bei den DC Studios, sondern führt auch Regie bei "Superman: Legacy". Kein Wunder, dass er anwesenden Journalisten einige Fragen dazu beantworten sollte.

Für die Superman-Rolle sucht der Regisseur nach einem Hauptdarsteller, der ganz besondere Qualitäten mitbringen soll, wie er dem Branchenmagazin "Variety" erzählt. "Der nächste Superman muss jemand sein, der all die Menschlichkeit von Superman besitzt aber trotzdem ein Außerirdischer ist", meint Gunn. "Es muss auch jemand sein, der die Güte und das Mitgefühl von Superman besitzt - und jemand, dem man eine Umarmung geben möchte."

Zwei Darsteller sind es definitiv nicht

Noch sei kein Schauspieler gefunden, man habe aber bereits "einige wirklich großartige Auswahlmöglichkeiten". Namen verrät Gunn nicht. Zwei bekannte Darsteller dürfen sich zumindest keine Hoffnungen auf die Rolle machen.

"Guardians"-Star Chris Pratt (43) käme höchstens in Frage, wenn er "ein paar Jahre jünger" wäre, scherzt der Regisseur. Ex-Superman Henry Cavill (39) wird auch nicht zurückkehren. Cavill hatte im vergangenen Dezember bestätigt, dass er die Rolle nicht mehr übernehmen wird. Er hatte erstmals 2013 in "Man of Steel" den beliebten Superhelden verkörpert. Auch Will Poulter (30), im neuesten "Guardians" als Adam Warlock zu sehen, ist wohl nicht in der engeren Auswahl. Er habe bisher weder über die Superman-Rolle nachgedacht, noch dafür vorgesprochen, erklärt der Schauspieler.

Ist diese "Guardians"-Darstellerin dabei?

Eine Darstellerin könnte jedoch, wie Gunn, die Lager wechseln: Pom Klementieff (36), die in den "Guardians"-Filmen Mantis spielt. Sie bestätigte, dass es bereits Gespräche über eine DC-Rolle gegeben habe und man auch schon Pläne schmiede. Noch sei aber nichts bestätigt und die Französin wollte auch nicht verraten, welche Figur sie darstellen könnte. Sie sagte nur, dass der Charakter "verdammt cool" sei.

Aktuell ist geplant, dass "Superman: Legacy" am 11. Juli 2025 in die Kinos kommt.