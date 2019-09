Regisseur James Gunn (53, "Guardians Of The Galaxy") hat seinen Dreh von "The Suicide Squad" gestartet. Zur Feier des Reboots habe er von seinem Agenten einen Comic von 1959 geschenkt bekommen, verkündete Gunn auf Instagram und postete ein Foto des Heftes. In der Ausgabe von "The Brave and the Bold" Nr. 25 war die Antihelden-Truppe "Suicide Squad" erstmals vorgekommen, allerdings spielte die Geschichte im Zweiten Weltkrieg.

Das damalige Himmelfahrtskommando unterscheide sich "deutlich" von den heute bekannten Charakteren, kommentierte Gunn und befeuerte damit Spekulationen um die neue Handlung seines Remakes. 2016 hatte Regisseur David Ayer die DC-Schurkenstory mit Helden aus dem Batman-Universum verfilmt. Unter Ägide von Marvel-Regisseur James Gunn bekäme die Geschichte mindestens vier neue Bösewichte dazu, mutmaßte der Branchendienst "The Collider".

Inzwischen ist immerhin der neue Cast bekannt: Während Margot Robbie und Joel Kinnaman weiter ihr Unwesen treiben dürfen, ist etwa Idris Elba neu in der Killer-Crew - Jared Leto, Cara Delevigne und Will Smith tauchen dagegen nicht mehr auf. "The Suicide Squad" soll im August 2021 in den US-Kinos anlaufen.