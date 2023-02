DC-Chef James Gunn hat mit einigen inkorrekten Annahmen aufgeräumt, die bezüglich des Alters von Superman und Batman kursierten.

Erst vor wenigen Wochen hat DC-Chef James Gunn (56) seine Pläne für einen neuen Superman- und Batman-Kinofilm vorgestellt. Im Juli 2025 soll demnach "Superman: Legacy" in den Kinos erscheinen, während ein neuer Batman-Film den Titel "The Brave and the Bold" trägt und derzeit noch kein Startdatum besitzt. Auf Twitter hat Gunn jetzt auf Fragen einiger User reagiert, und dabei inkorrekte Annahmen zum Alter der beiden ikonischen Superhelden in ihren kommenden Solofilmen korrigiert.

James Gunn: "Menschen spekulieren über beide Alter"

Wörtlich antwortete Gunn auf die Frage eines Twitter-Users, ob der neue Batman-Darsteller Anfang dreißig sein würde: "Er ist noch nicht gecastet worden". Als später ein weiterer User annahm, dass der neue Batman-Darsteller Anfang dreißig sein würde, da Gunn gesagt habe, dass der neue Superman-Darsteller 25 Jahre alt sein werde, antwortete der DC-Chef wiederum: "Menschen spekulieren über beide Alter". Er habe lediglich erklärt, dass der neue Superman jünger als 40 und der neue Batman möglicherweise einige Jahre älter als Superman sein würde. Dass Superman (und sein ebenfalls noch nicht gecasteter Darsteller) 25 Jahre alt sein wird, habe Gunn hingegen niemals gesagt, obwohl genau dies in verschiedenen Medien oftmals behauptet werden würde.

Ende Oktober 2022 war bekannt geworden, dass Filmemacher Gunn gemeinsam mit dem Produzenten Peter Safran (57) neuer Co-Vorsitzender und Co-CEO der umbenannten DC Studios wird. Ende Januar dieses Jahres stellten Gunn und Safran dann ihren auf acht bis zehn Jahre ausgelegten Masterplan für die Zukunft des DCU vor. Das erste Kapitel davon trägt den Titel "Götter und Monster". In "Superman: Legacy" wird es um einen jüngeren Superman gehen, der als Reporter arbeitet. "Batman: The Brave and the Bold" führt indes nicht nur einen neuen Dunklen Ritter ein, sondern auch Batmans Sohn Damian Wayne, der zu seinem Sidekick Robin wird.

Daneben wird auch "The Batman - Part II" von Regisseur Matt Reeves (56) mit Robert Pattinson (36) in der Hauptrolle umgesetzt. Dieser Film soll im Oktober 2025 in den Kinos erscheinen. Er ist nicht Teil des DCU, sondern läuft unter dem separaten Label DC Elseworlds.