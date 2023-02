Jamie Dornan in "The Tourist - Duell im Outback".

""The Tourist - Duell im Outback" mit Jamie Dornan geht in die zweite Runde. Statt in Australien spielt die Story diesmal in Irland.

Die Thriller-Serie "The Tourist - Duell im Outback" geht in die zweite Staffel. Laut Medienberichten hat die BBC einer zweiten Runde grünes Licht erteilt. Hauptdarsteller Jamie Dornan (40) kehrt genau so zurück wie seine Kollegin Danielle Macdonald (31). "Ich freue mich wahnsinnig darauf, die Geschichte von 'The Tourist' fortzusetzen", wird der "Fifty Shades of Grey"-Star zitiert.

Die erste Staffel erzählte mit viel groteskem Humor die Story eines Mannes, der im australischen Outback von einem Truck von der Straße gedrängt wird. Er erwacht im Krankenhaus ohne Erinnerung an seine Vergangenheit. Mit der Hilfe der jungen Ermittlerin Helen Chambers (Danielle Macdonald) und der mysteriösen Luci (Shalom Brune-Franklin, 28) macht er sich auf die Suche nach seiner Identität - verfolgt von einem Auftragskiller.

Spurensuche in Irland: Darum geht es in Staffel zwei von "The Tourist"

In der zweiten Staffel erforscht der Mann namens Elliot nun seine Wurzeln in Irland. "Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie gut Irland und seine Menschen genutzt werden, um die Zuschauer im Verlauf der Geschichte in Atem zu halten", sagt Dornan. Der Schauspieler kam in Nordirland zur Welt.

"The Tourist" war im Januar 2022 beim britischen Sender BBC One gestartet. In diesem Monat war sie dort die meistgesehene Serie. In Deutschland war der Thriller im August 2022 im ZDF zu sehen. Der Mainzer Sender hat die Serie auch koproduziert.