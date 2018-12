Deutsche Fans von Jamiroquai werden im kommenden Jahr zwei Gelegenheiten bekommen, die Musik der Future-Funk-Band live zu erleben. Am 28. Mai führt sie ihre Tour nach Hamburg in die Barclaycard Arena, ehe der exzentrische Frontmann Jay Kay (48) und seine Kollegen am 4. Juni in der Kölner Lanxess Arena für Stimmung sorgen.

Der zunächst exklusive Vorverkauf der Tickets für beide Konzerte startet bereits am 5. Dezember ab 10:00 Uhr auf eventim.de. In den freien Vorverkauf kommen die Karten danach für 40 Euro ab dem 7. Dezember.

Jamiroquai brachte 1992 die erste Single "When You Gonna Learn" auf den Markt, das Album "Emergency on Planet Earth" erschien ein Jahr später. Zu den größten Hits der Briten zählen "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" oder "Deeper Underground", der auch auf dem Soundtrack von Roland Emmerichs "Godzilla"-Remake zu finden war.