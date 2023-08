Nach fast vier Jahren Pandemie-Pause kehrt Jan Böhmermann mit "Lass dich überwachen" zurück - und läuft erstmals in der Primetime.

Nach fast vier Jahren Pause kehrt Jan Böhmermann (42) mit "Lass dich überwachen" zurück. Am 20. September 2023 ist es so weit. Das ZDF strahlt die Sendung laut Pressemitteilung um 20:15 Uhr aus. Damit ist der "Neo Magazin Royale"-Ableger zum ersten Mal in der Primetime zu sehen. In der ZDF-Mediathek steht die Sendung schon um 18 Uhr bereit.

Abhängig von Studiopublikum: Pandemie-Pause für "Lass dich überwachen"

Im November 2019 lief "Lass dich überwachen" zum vierten und bisher letzten Mal im ZDF. Ab 2020 machte die Corona-Pandemie Jan Böhmermann und seinem Team einen Strich durch die Rechnung. Schließlich lebt die Sendung stark vom Studiopublikum.

In der Show enthüllt Jan Böhmermann Social-Media-Sünden der Zuschauer, von peinlichen TikTok-Videos bis fragwürdigen Kommentaren bei Facebook. Vor der Aufzeichnung durchleuchten die Macher die Profile des Publikums, das mehr oder weniger weiß, worauf es sich einlässt.

"Passt auf, was Ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles - und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen", zitiert das ZDF Jan Böhmermann. Mit prominenten Gästen und in diversen Spielen und Formaten werden die Enthüllungen im Studio ausagiert.

Ableger von "Neo Magazin Royale"

"Lass dich überwachen" ging aus "PRISM is a Dancer" hervor. Die Rubrik, die auf das NSA-Spionageprogramm PRISM anspielt, läuft regelmäßig im "Neo Magazin Royale". Seit 2017 liefen bei ZDFneo immer wieder einzelne Sonderfolgen des Magazins unter diesem Titel. Im April 2018 ging dann der erste Showableger beim Muttersender ZDF auf Sendung, drei weitere Ausgaben folgten.