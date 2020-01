Jan Fedder starb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Der beliebte deutsche Schauspieler wird am 14. Januar 2020 in einer Trauerfeier in der Hamburger St. Michaelis-Kirche gewürdigt. An diesem Tag wäre er 65 Jahre alt geworden. Der NDR hat nun bekannt gegeben, dass er den Trauergottesdienst im Fernsehen, auf "ndr.de" und in der "NDR Hamburg App" live senden wird.

Die Übertragung beginnt laut der Mitteilung um 13.45 Uhr, um 14 Uhr beginnt die Trauerfeier im Michel. Zudem berichtet das Radioprogramm NDR 90,3 ab 13 Uhr in einer Sondersendung mit Live-Schalten. Hauptpastor Alexander Röder wird durch den Gottesdienst führen, als Redner sind unter anderem NDR-Intendant Lutz Marmor und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer angekündigt.

Jan Fedder war am 30. Dezember 2019 tot in seiner Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Pauli aufgefunden worden. Im "Großstadtrevier" spielte sich Fedder in der Rolle des Dirk Matthies viele Jahre lang vor allem in Norddeutschland in die Herzen der Zuschauer. Bei der Hamburger Polizei, bei der Fedder Ehrenkommissar war, liegt ein Kondolenzbuch in der berühmten Davidwache auf St. Pauli aus. Bis zum 14. Januar hat die Öffentlichkeit noch die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.