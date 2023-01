Jane Birkin wurde 1946 als Tochter der Schauspielerin Judy Campbell in London geboren. Mit ihrer Rolle in Antonionis Film "Blow Up" gelang ihr 1967 der Durchbruch. Ihre Töchter Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon sind beide Schauspielerinnen und Sängerinnen, ihre älteste Tochter Kate Barry war Fotografin und starb 2013 beim Sturz aus einem Fenster. Birkin machte eine Autoimmunerkrankung öffentlich und erlitt 2021 einen leichten Schlaganfall, weshalb sie vorerst alle Auftritte absagen musste. Im März 2023 kommt sie für drei Konzerte nach Deutschland

© Jens Umbach/stern