Jane Fonda auf dem roten Teppich in Cannes.

Jane Fonda hat nun auch modisch in Cannes für Aufsehen gesorgt: in einem asymmetrischen, funkelnden Kleid mit Hose.

Jane Fonda (85) hatte bei ihrem neuesten Auftritt auf dem roten Teppich in Cannes alle Augen und Kameras auf sich gerichtet. Untenrum trug die Schauspielerin eine schlichte schwarze Hose zu Pumps. An ihrem Oberkörper allerdings schimmerten die Pailletten ihres asymmetrischen Kleides um die Wette und reichten auf einer Seite bis auf den Boden, wo sie sich in einer Schleppe ergossen.

Auch mit ihren Accessoires hielt sich die 85-Jährige nicht zurück: Eine dicke Kette aus silbernen Gliedern und dazu passende Ohrringe schmückten Hals und Ohren. In Sachen Make-up setzte Fonda auf pinken Lippenstift.

Kurze Haare als Befreiungsakt

Nur einen Tag zuvor hatte sie auf dem Filmfestival in einem Panel mit ihren Worten für Aufsehen gesorgt: 90 Minuten lang beantwortete die Hollywood-Legende praktisch alle Fragen, die ihr gestellt wurden. Dabei verriet sie auch, wie sie einst entschieden hatte, sich die Haare zu schneiden. Ihr langes blondes Haare hätte sie sich immer "sicher und feminin" fühlen lassen, erklärte Fonda laut "Vulture". Dann aber änderte sich ihre Einstellung: "Als ich begann, politisch zu werden, beschloss ich, es loszuwerden. [...] Ich fühlte mich so befreit."

Neue Projekte habe sie derzeit nicht geplant: Sie sei zu beschäftigt damit, die Klimakrise zu bekämpfen. Die Aktivistin setzt sich unter anderem mit ihrer Organisation "Jane Fonda Climate PAC" gegen die Klimawandel ein.