Popstar Janet Jackson (53, "Rhythm Nation 1814") meldet sich nach über fünf Jahren mit neuer Musik zurück. "Ich habe all eure Wünsche gehört - und jetzt von meinen Lippen an eure Ohren: Ich arbeite an einem neuen Album und gehe auf eine brandneue Welttournee in diesem Sommer", kündigte die Schwester des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (1958-2009) auf Instagram an. Mit "Black Diamond" will die Sängerin in diesem Jahr ihr insgesamt zwölftes Album veröffentlichen. Die gleichnamige Tour startet Ende Juni.

"Ich sehe mich selbst als einen schwarzen Diamanten in reinster Form. Ich bin ein Stein, ich habe eine harte Schale, aber ich gehe immer weiter voran. Ich will euch meine Stärke zeigen und euch Stärke geben", erklärt Jackson ihren Fans. Wie ein Video der Sängerin auf ihrer Webseite verrät, soll die "Black Diamond"-Tour neben den neuen Songs auch eine "Special Performance" anlässlich des 30. Jubiläums ihres ikonischen Albums "Rhythm Nation 1814" beinhalten.

Eine große Künstlerin kehrt zurück

Janet Jacksons Tour beginnt am 24. Juni in Miami und umfasst insgesamt 34 Shows in den USA und Kanada. Europa-Termine wurden bisher noch nicht bekanntgegeben. Ein Release-Datum für "Black Diamond" ist bisher ebenfalls noch nicht bekannt. Mit Platten wie "Control" (1986) oder "Janet." (1993) und über 160 Millionen verkauften Tonträgern zählt Janet Jackson zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit.