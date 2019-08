Sie sind das Traumpaar der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" und können kaum die Finger voneinander lassen: Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26). Ist ihre Turtelei schon beim Millionenpublikum Gesprächsthema Nummer eins, haben ihre Ex-Bewohner natürlich noch einmal einen viel genaueren Blick auf ihre Liebe werfen können. Wie YouTuber Chris (32), Eva Benetatou (27) und Co. dazu stehen und ob sie glauben, dass die große Liebe zwischen den zwei auch nach dem TV-Container möglich ist, haben sie im Interview mit spot on news verraten.

Jürgen Trovato (57) etwa befand, dass die beiden speziell im "PBB"-Wettbewerb dadurch einen Vorteil hatten: "Tobi hat halt diesen Klüngel mit Janine. Die hat eine Fanbase, genauso wie Tobi. Die waren beide zusammen stärker als meine und haben mich rausgewählt."

Umso gespannter zeigt sich derweil Eva Benetatou (27) bei der Frage, was am Ende stärker sein wird, sollten die zwei den Sieger unter sich ausmachen - Geld oder Liebe: "Ich denke nicht, dass die beiden, wenn sie am Ende im Finale stehen, sich die 100.000 Euro teilen werden. Wenn jeder 50.000 Euro bekommt, Hut ab, dann nehme ich alles zurück. Aber ich glaube kaum, dass es so sein wird."

Etwas genervt zeigte sich derweil YouTuber Chris (32) von dem ständigen Geturtel der zwei: "Am Anfang war es cool, aber wenn man es die ganze Zeit mitbekommt und sich zwei Leute nur noch aufeinander konzentrieren und das Team bzw. die anderen Bewohner ein bisschen außer Acht lassen, wird es dann irgendwann anstrengend."

Zlatko: Realist statt Romantiker

Gänzlich gegensätzlicher Meinung sind Zlatko Trpkovski (43, "Großer Bruder") und Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter (65). Während sich Zlatko beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" sicher zeigte, dass "zwei Monate nach dem Container (...) das mit Janine und Tobi vorbei" sei, sagte die Seherin zu spot on news: "Die beiden sind total verliebt. Das ist nicht gespielt oder gestellt, das ist so. Sie sind aber etwas vorsichtiger mit offener Liebe, als man es in der Hippie-Zeit war. Damals wäre vielleicht schon etwas mehr passiert."

In zwei Monaten wird sich demnach zeigen, ob Kfz-Mechaniker Zlatko bessere Hellseher-Qualitäten als Lilo von Kiesenwetter hat.