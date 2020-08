US-Schauspieler Jared Leto kündigt ein neues Projekt an. In seinem nächsten Film verwandelt er sich in Pop-Art-Legende Andy Warhol.

Jared Leto (48, "Blade Runner 2049") ist für seine Wandlungsfähigkeit und ungewöhnliche Rollenauswahl bekannt. Auf Instagram meldete er sich nun mit einer vielversprechenden Ankündigung zu Wort. In einem kommenden Film schlüpft er in die Rolle der US-amerikanischen Pop-Art-Ikone Andy Warhol (1928-1987).

"Wir vermissen dich und deinen Schöpfergeist"

"Ja, es stimmt, ich werde in einem kommenden Film Andy Warhol spielen", schrieb der 48-Jährige auf der Social-Media-Plattform neben mehrere Fotos von Warhol. Er sei für die Möglichkeit sehr "dankbar" und zudem äußerst "aufgeregt", ist in dem Post zu lesen. Seinen Worten fügte Leto noch einen verspäteten Geburtstagsgruß an den bereits vor mehr als 30 Jahren verstorbenen Künstler hinzu. "Wir vermissen dich und deinen Schöpfergeist", schrieb er über Warhol, der am Donnerstag (6. August) seinen 92. Geburtstag gefeiert hätte.

Gerüchte existieren bereits seit 2016

Ob es sich bei dem Projekt, für das der Sänger der Band Thirty Seconds to Mars ("This Is War") in die Haut von Warhol schlüpfen wird, um eine Filmbiografie handelt, ließ er offen. Der britischen "Daily Mail" zufolge existieren entsprechende Gerüchte bereits seit gut vier Jahren. Damals hieß es, Leto werde in dem Film "Warhol" sowohl die Hauptrolle als auch die Aufgabe des Produzenten übernehmen.

Andy Warhol starb 1987 im Alter von nur 58 Jahren. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch seine farbenfrohen Werbekreationen für Firmen wie Coca-Cola bekannt. Mit diesen Werken verband er zum ersten Mal Konsum und Kunst. Als Kultobjekte gelten bis heute auch seine Pop-Art-Werke von großen Stars - beispielsweise Marilyn Monroe (1926-1962).