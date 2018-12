Ende der 1990er Jahre kam fast niemand an Hits wie "Herz an Herz" oder "Boomerang" von Sängerin Blümchen vorbei. Im November 2000 ging die Ära Blümchen für Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Jasmin Wagner (38) offiziell zu Ende. Doch 2019 wagt sie das Bühnen-Comeback! Wie die "Bild" berichtet, findet der Auftritt am 30. März 2019 statt, bei einer 90er Party in der Arena auf Schalke.

"Wir investieren da jetzt richtig rein"

"Das ist ein richtiges Brett! Ich habe zehn Freunde gefragt, ob ich das machen soll. Alle haben sofort 'Ja, klar!' gesagt", so Wagner zur "Bild". Nach 18 Jahren kehrt sie damit zu ihren Teenager-Wurzeln zurück. "Heute kann ich beides sein: Jasmin UND Blümchen", ist sich die 38-Jährige sicher.

Sie ist Feuer und Flamme für die Show: "Das soll richtig geil werden!" Und es soll womöglich kein einmaliger Auftritt bleiben. Wagner sagt offen: "Wir investieren da jetzt richtig rein. Wenn alle Spaß haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es weitergeht!"