Welche Songs sind die Anwärter auf den Sommerhit 2020? Wer wegen der Corona-Pandemie lieber zu Hause bleibt, dem wird in diesem Jahr trotzdem der passende Soundtrack für die heißen Monate geliefert. Denn Spotify hat wieder eine Liste erstellt, die die potenziell größten Hits des Sommers 2020 enthält. Davon haben diese fünf Songs das Zeug, alle anderen zu überflügeln.

Von der TikTok-Challenge zum großen Hit

Es begann 2019 mit einer Tanz-Challenge auf TikTok: Der Song "Laxed - Siren Beat" des vorher relativ unbekannten Musikproduzenten Jawsh 685 verbreitete sich rasend schnell auf der Plattform. Auch Jason Derulo (30) zeigte seine Dancemoves und verhalf dem Song zu noch mehr Bekanntheit. Im Jahr 2020 unterlegte der Sänger dann seinen Song "Savage Love" mit dem Instrumental von "Laxed - Siren Beat" - und "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" ist nun einer der Anwärter auf den Sommerhit 2020. Annähernd 18 Millionen Aufrufe hat das Musikvideo bereits auf YouTube.

Sommerliche Beats im Corona-Lockdown

Im Radio läuft er schon rauf und runter: "Never Let Me Down" des deutschen Produzentenduos VIZE sowie des britischen Sängers Tom Gregory (24) punktet mit sommerlichen Beats und verbreitet gute Laune. Das Musikvideo traf im Mai wohl den Nerv der Zeit, als sich viele Menschen auf der ganzen Welt im Corona-Lockdown zu Hause befanden. Sänger Tom Gregory filmte sich im Selfie-Modus selbst in seiner Wohnung.

Was ist sommerlicher als Wassermelone?

Quietschbunt und zuckersüß: So könnte man "Watermelon Sugar" von Harry Styles (26) beschreiben. Das ehemalige One-Direction-Mitglied weiß offenbar ganz genau, wie man die heißen Monate vertont und gekonnt in Szene setzt. Denn auch das Musikvideo versprüht jede Menge gute Laune und - ganz entgegen der Corona-Beschränkungen - sind Berührungen und enges Gruppenkuscheln am Strand hier Programm.

Urlaubsfeeling mit den Black Eyed Peas

The Black Eyed Peas haben in diesem Jahr nicht nur ein neues Album veröffentlicht, sondern liefern mit der Single "MAMACITA" auch einen echten Sommerhit-Kandidaten mit Ohrwurm-Potenzial. Für jede Menge sommerliche Vibes hat sich die Gruppe den Latin-Megastar Ozuna (28) und die philippinische Sängerin J. Rey Soul mit ins Boot geholt. Der Erfolg ist bereits jetzt zu sehen: Der Song hält sich seit elf Wochen in den deutschen Charts, das Musikvideo hat über 131 Millionen Aufrufe auf YouTube und auch die Streaming-Zahlen können sich sehen lassen.

Song aus den 90er Jahren wird wieder zum Hit

Produzent Robin Schulz (33) ist geradezu prädestiniert dafür, den Sommerhit zu liefern. Immerhin sorgte er schon für mehrere Nummer-Eins-Singles in den heißen Monaten der letzten Jahre und landete mit "Prayer in C" den Sommerhit 2014. Auch 2020 hat der Deutsche wieder einen hitverdächtigen Song in der Pipeline: Mit "Alane" hat er den gleichnamigen 90er-Hit von Wes (56) gecovert und ihn in eine frische und sommerliche Version verwandelt.