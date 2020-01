Model und Influencerin Pamela Reif (23, "Strong & Beautiful") ist für ihre Workout-Videos auf YouTube bekannt. Für ihren neuesten Clip erhielt sie nun prominente Unterstützung: US-Star Jason Derulo (30) traf das Model in Berlin und kam in nur acht Minuten ordentlich ins Schwitzen. Denn das "Abs & Sweat"-Workout von Reif hatte es in sich.

In der kurzen Zeit arbeitete Derulo sich gemeinsam mit der Influencerin durch ein intensives Fitnesstraining mit Burpees, Jack Knives, Mountain Climbers, Plank-Variationen und High Knees. Für die Motivation sorgte Derulos Musik - dabei erklangen Songs seines neuen Albums "2 Sides", unter anderem "Talk With Your Body" und "Be The One".

Pamela Reif zeigte sich von Jason Derulo beeindruckt: "Das Workout mit Jason war wirklich toll! Er ist unglaublich fit und hat jede Übung ohne zu zögern mitgemacht", sagte das Model. "Nur bei den Bauchübungen musste er die Zähne zusammenbeißen." In der Regel mache er vor allem Krafttraining mit schweren Gewichten. "Da sind mein schnelles Bodyweight-Training ohne Pausen und all die Bauchmuskelübungen natürlich ungewohnt", erklärte sie.