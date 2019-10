Guy Ritchie (51, "Aladdin") und Jason Statham (52, "The Transporter") planen ihr nächstes gemeinsames Projekt: Eine Neuverfilmung des französischen Action-Thrillers "Le Convoyeur", deutscher Titel: "Cash Truck - Der Tod fährt mit", wie "Deadline" berichtet. In dem Film geht es um eine Geldtransportfirma, die mitten in einer brutalen Überfallserie steckt. Plötzlich stößt ein wortkarger neuer Mitarbeiter zum Team, der allen Rätseln aufgibt.

Es wird bereits die vierte Zusammenarbeit des Regisseurs und des Schauspielers. Ritchie und Statham haben schon in "Snatch", "Bube, Dame, König, grAS" und "Revolver" zusammengearbeitet. Ein Zeitpunkt für den Start der Dreharbeiten oder gar ein Anlauftermin für die Kinos ist noch nicht absehbar. Aktuell arbeitet Ritchie an der Fertigstellung des Films "The Gentlemen".