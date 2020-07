Es gibt eine neue "Batwoman". Javicia Leslie (33) wird die Hauptrolle in der Serie übernehmen. Das gaben die Showrunner auf Instagram bekannt. "Ich bin sehr stolz darauf, die erste schwarze Schauspielerin zu sein, die im Fernsehen die legendäre Batwoman-Rolle spielt, und als bisexuelle Frau fühle ich mich geehrt, an dieser bahnbrechenden Show teilzunehmen, die für die LGBTQ+ Community so ein Wegbereiter war", erklärte sie US-Medienberichten zufolge zu ihrem neue Job. Javicia Leslie wurde laut "IMDb" in Augsburg geboren und zog als Kind mit ihrer Familie in die USA. Sie wurde bekannt durch ihre Rolle in der Serie "God Friended Me" und war unter anderem auch in "The Family Business" zu sehen.

Die neue Batwoman wird nicht Kate Kane sein, die Figur, die Ruby Rose (34) in der ersten Staffel gespielt hat. "Ryan Wilder wird zu Batwoman werden", heißt es von den Serienschöpfern. "Sie ist sympathisch, chaotisch, ein bisschen naiv und ungezügelt." Und sie sei überhaupt nicht wie Kate Kane, die Frau, die den Batsuit vor ihr trug. Ryan habe Jahre lang mit Drogen zu tun gehabt und lebt heute mit ihrer Pflanze in ihrem Van. Sie sei "alles andere als die typische, amerikanische Heldin". Eine wichtige Gemeinsamkeit habe sie aber mit ihrer Vorgängerin: Auch Ryan Wilder soll eine offen lesbische Figur sein.

"Du wirst großartig sein"

Ruby Rose, die die Serie nach einer Staffel überraschend verließ, freut sich für ihre Nachfolgerin. "OMG!! Das ist unglaublich!!", schrieb sie auf Instagram. "Ich bin so froh, dass Batwoman von einer großartigen schwarzen Frau gespielt wird. Ich möchte Javicia Leslie zur Übernahme des Capes gratulieren. Du triffst auf tolle Kollegen und Crew-Mitglieder. Ich kann es kaum erwarten, die zweite Staffel zu sehen, du wirst großartig sein."

Wie "Batwoman"-Autorin Caroline Dries (39) via Twitter verriet, werde der Charakter Kate Kane nicht den Serientod sterben: "Wie ihr liebe auch ich Kate Kane - sie ist der Grund, warum ich die Show machen wollte. Wir werden sie niemals auslöschen", schrieb Dries. Tatsächlich sei Kanes mysteriöses Verschwinden eines der großen Geheimnisse in der zweiten Staffel... Die neuen Folgen sollen im kommenden Jahr zu sehen sein.