Steht das berühmteste Musik-Ehepaar der Welt bald wieder gemeinsam auf der Bühne? Wie das US-Magazin "People" von einem Insider erfahren haben will, sollen Jay-Z und Beyoncé in Kürze verkünden, dass sie im Sommer gemeinsam auf Tour gehen. Es wäre die langerwartete Fortsetzung ihrer "On the Run"-Tour aus dem Jahr 2014. "Sie werden ab diesem Sommer gemeinsam auf Tournee gehen", so der Insider. "Sie sind unglaublich aufgeregt. Es hat viel Arbeit gekostet, um das möglich zu machen. Es ist die beste Wahl für ihre Familie."

Laut der Quelle werden die Carters auf der Tour von ihren Kindern - Tochter Blue Ivy (6) und den Zwillingen Sir und Rumi (acht Monate) - begleitet. "Sie werden alle zusammen reisen und ein lustiges Familienabenteuer erleben." Laut dem Musikblog "Live" hatte Beyoncé am Montag einen Tourtermin für "On the Run 2" im Lincoln Financial Field in Philadelphia auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Der Eintrag sei jedoch umgehend wieder gelöscht worden.

Erste Gerüchte kamen im Februar auf

Gerüchte über eine vermeintliche Tour von Jay-Z und seiner Frau kamen erstmals im Februar auf, als englische Beyoncé-Fans auf der britischen Website von "Ticketmaster" eine Ankündigung für "Beyoncé & Jay-Z Tickets" entdeckten. Die Seite ist inzwischen allerdings wieder gelöscht. Die Gerüchteküche brodelte schließlich über als die italienische Tageszeitung "Il Giorno"vergangenen Mittwoch behauptete, dass das berühmte Musiker-Ehepaar eine globale Tour plane, um ein vermeintlich gemeinsames Album zu promoten.

In der Vergangenheit hatten Beyoncé und Jay-Z immer wieder mit Eheproblemen zu kämpfen, welche beide auch in ihren letzten Alben "Lemonade" und "4:44" thematisierten. Doch diese Krise scheint überwunden. "Für uns haben wir uns entschieden, für unsere Liebe zu kämpfen. Für unsere Familie", verriet der Rapper im Januar in einem Interview auf CNN. Eine gemeinsame Tour könnte ihre Beziehung weiter festigen - und käme gerade rechtzeitig zum zehnten Hochzeitstag.