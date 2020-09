Der Skandal-Song "Jeanny" von Falco aus den 80ern liefert die Vorlage für den österreichischen TV-Thriller "Jeanny - Das fünfte Mädchen".

Der für seine provokanten Songs bekannte Falco (1957-1998, "Rock Me Amadeus") sorgte 1985 mit "Jeanny" für einen handfesten Skandal. Vor allem der zweideutige Text und das dazugehörige Video schockierten die Musikwelt. Dieser Interpretationsspielraum inspirierte jetzt die Drehbuchautoren Andreas Karlström und Thorsten Wettcke zu dem TV-Thriller "Jeanny - Das fünfte Mädchen". Die Dreharbeiten zu der Ko-Produktion von ORF und MDR haben bereits begonnen - gedreht wird in Niederösterreich. Zum Schauspiel-Ensemble gehören unter anderem Theresa Riess, Manuel Rubey (41), Patricia Aulitzky (41), Martin Brambach (52), Steffen Schroeder (46) und Martin Feifel (56).

Der Plot laut MDR: "Seit 13 Jahren verschwinden in Mödling immer wieder junge Frauen. In diesem Umfeld aus Angst und Misstrauen lernt die 19-jährige Schülerin Jeanny (Riess), die noch nicht so richtig ihren Platz in ihrer Familie und der Gesellschaft gefunden hat, den undurchschaubaren Steuerberater Johannes (Rubey) kennen. Während sie immer tiefer in den Strudel ihrer Gefühle gezogen wird, spitzt sich das Klima in Mödling weiter zu. Um ihre Töchter zu schützen, organisieren sich die Einwohner in einer Bürgerwehr. Jeanny wird zunehmend verunsichert. Kann sie Johannes wirklich vertrauen?"

"Falco-Songs bis heute lebendig"

Über die thematische Auseinandersetzung mit Falcos Titel sagt MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt: "Die Songs von Falco haben auch die Menschen in Mitteldeutschland schon in den 1980er Jahren stark berührt und sind bis heute lebendig. Wir freuen uns daher sehr, dass wir unser spannendes Projekt, welches nicht zuletzt von diesen Songs inspiriert wurde, nun auch durch Falcos Songs begleiten lassen können." Gedreht wird noch bis zum 16. Oktober, wann "Jeanny - Das fünfte Mädchen" ausgestrahlt werden soll, ist noch nicht bekannt.